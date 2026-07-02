Promueven autonomía económica de mujeres rurales con Caravana en Coahuila

Como parte de la jornada, personal de la CONAFOR brindó información sobre los apoyos dirigidos a mujeres, además de distribuir material de cultura forestal para promover el manejo sustentable de los recursos naturales.

SAN PEDRO, COAH.– Mujeres rurales de Coahuila conocieron los programas y apoyos que ofrece la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR ) durante la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social, realizada en el municipio de San Pedro, con el propósito de fortalecer su participación en proyectos productivos y en el desarrollo de sus comunidades.

Uno de los principales atractivos del evento fue la participación del grupo de mujeres del ejido Margaritas del Norte, quienes exhibieron y comercializaron productos elaborados a partir del orégano, entre ellos aceites, pomadas, cápsulas y cremas.

De acuerdo con la dependencia, estos proyectos reflejan el impacto de los apoyos otorgados por la CONAFOR para impulsar iniciativas productivas encabezadas por mujeres, contribuyendo a la generación de ingresos y al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

La Caravana para Mujeres en la Propiedad Social forma parte de una estrategia encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mediante la cual se acercan servicios, orientación e información a las mujeres que habitan en ejidos y comunidades rurales.

Con estas acciones, las dependencias federales buscan fortalecer la participación de las mujeres en la propiedad social, promover su autonomía económica e impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades rurales de Coahuila.