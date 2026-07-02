Promueven autonomía económica de mujeres rurales con Caravana en Coahuila

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    Promueven autonomía económica de mujeres rurales con Caravana en Coahuila
    Las iniciativas buscan fortalecer la autonomía económica de las mujeres rurales.

La CONAFOR presentó los apoyos y programas dirigidos a mujeres de ejidos

SAN PEDRO, COAH.– Mujeres rurales de Coahuila conocieron los programas y apoyos que ofrece la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) durante la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social, realizada en el municipio de San Pedro, con el propósito de fortalecer su participación en proyectos productivos y en el desarrollo de sus comunidades.

Como parte de la jornada, personal de la CONAFOR brindó información sobre los apoyos dirigidos a mujeres, además de distribuir material de cultura forestal para promover el manejo sustentable de los recursos naturales.

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Uno de los principales atractivos del evento fue la participación del grupo de mujeres del ejido Margaritas del Norte, quienes exhibieron y comercializaron productos elaborados a partir del orégano, entre ellos aceites, pomadas, cápsulas y cremas.

De acuerdo con la dependencia, estos proyectos reflejan el impacto de los apoyos otorgados por la CONAFOR para impulsar iniciativas productivas encabezadas por mujeres, contribuyendo a la generación de ingresos y al aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

La Caravana para Mujeres en la Propiedad Social forma parte de una estrategia encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mediante la cual se acercan servicios, orientación e información a las mujeres que habitan en ejidos y comunidades rurales.

Con estas acciones, las dependencias federales buscan fortalecer la participación de las mujeres en la propiedad social, promover su autonomía económica e impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades rurales de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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