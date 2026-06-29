Coahuila, quinto estado con más llamadas por violencia contra la mujer

De acuerdo con los registros publicados por el SESNSP, entre enero y mayo, el sistema de seguridad y emergencias 911 recibió al menos cuatro mil 744 llamadas donde se reportaron hechos de violencia contra la mujer.

El informe de incidencia delictiva y llamadas al 911 con perspectiva de género, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , dio a conocer que Coahuila es una de las entidades donde más se reportan incidentes de violencia contra la mujer.

Aunque el SESNSP también detalla las llamadas sobre otras violencias que padecen las mujeres en el informe, en las llamadas que se clasifican como “violencia contra la mujer” están los casos que tienen que ver con violencia física, violencia psicológica e incluso violencia económica por razón de género.

Esta situación no ha cesado en Coahuila e incluso ha ido incrementando paulatinamente. Los archivos de hace tres años publicados por el SESNSP indican que, en 2023, había hasta cuatro mil 375 llamadas por esta causa.

Con esta incidencia, Coahuila reportó una tasa de 275.51 llamadas por cada 100 mil mujeres en la entidad, quedando hasta 82 casos por encima de la media nacional, que es de 193 llamadas por cada 100 mil mujeres en México.

Incluso, el informe revela que Coahuila tiene la quinta tasa más alta del país en esta incidencia, registrando el cuatro por ciento del total de las llamadas que se realizan por esta causa.

Por encima de Coahuila, las cuatro entidades con la tasa más alta de incidencia son Chihuahua, con mil 101 llamadas; Ciudad de México, con 513; Morelos, con 424; y Sonora, con 415 llamadas por cada 100 mil mujeres.