Seguridad, inversión e infraestructura fortalecen la tranquilidad en Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Seguridad, inversión e infraestructura fortalecen la tranquilidad en Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez
    En la localidad se ha incrementado la vigilancia mediante más patrullas y equipamiento moderno para los cuerpos policiales. CORTESÍA

La ciudad cuenta con un Centro de Comando y Control (C2) que opera las 24 horas para fortalecer la seguridad pública

RAMOS ARIZPE, COAH.- La tranquilidad que actualmente caracteriza a Ramos Arizpe es resultado de una estrategia integral basada en la seguridad, el desarrollo económico, la infraestructura y la mejora de los servicios públicos, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que estos avances han sido posibles gracias al trabajo coordinado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El presidente municipal señaló que uno de los principales pilares para mantener la paz social en la ciudad es la seguridad pública. En ese sentido, resaltó que Ramos Arizpe cuenta con un Centro de Comando y Control (C2) que opera de manera permanente las 24 horas del día, además de una mayor cobertura de vigilancia mediante patrullas distribuidas en zonas urbanas y rurales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exhorta-proteccion-civil-de-ramos-arizpe-a-tomar-medidas-preventivas-ante-pronostico-de-lluvias-HA21215424

Asimismo, destacó la inversión en equipamiento moderno para fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos policiales y garantizar una respuesta más eficiente ante cualquier situación que pudiera afectar a la ciudadanía.

“Trabajamos de manera coordinada para cuidar a las familias, los comercios y las industrias que forman parte de nuestro municipio. La seguridad es una prioridad permanente y seguiremos fortaleciendo las acciones para mantener la tranquilidad que distingue a Ramos Arizpe”, expresó.

En materia de servicios públicos, Gutiérrez Merino informó que se han realizado importantes trabajos de modernización del alumbrado público en vialidades estratégicas como Del Valle, Revolución, Libertad y El Cura, además de extender estas acciones a diversas comunidades rurales.

$!El municipio ha modernizado el alumbrado público en importantes vialidades y comunidades rurales.
El municipio ha modernizado el alumbrado público en importantes vialidades y comunidades rurales. CORTESÍA

El edil señaló que estas mejoras contribuyen a fortalecer la movilidad, incrementar la seguridad y elevar la calidad de vida de los habitantes.

En el ámbito económico, destacó que Ramos Arizpe continúa consolidándose como la capital industrial de Coahuila gracias a la llegada de nuevas inversiones y ampliaciones de empresas ya establecidas. Durante el presente año, indicó, se han concretado proyectos que superan los 890 millones de dólares, generando alrededor de mil 900 nuevos empleos para los habitantes de la región.

“Las nuevas inversiones reflejan la confianza que existe en nuestro municipio. Cada empresa que llega o se expande representa más oportunidades para las familias y un mejor futuro para nuestra comunidad”, señaló.

El alcalde también resaltó la rehabilitación del Camino del Real del Valle, considerada una obra estratégica para la movilidad del municipio. El proyecto requirió una inversión superior a los 21 millones de pesos y permitirá ofrecer traslados más seguros y eficientes para miles de ciudadanos.

Gutiérrez Merino subrayó que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la administración estatal, lo que ha permitido impulsar proyectos de alto impacto para el desarrollo de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-brinda-por-su-identidad-con-el-wine-fest-2026-BA21216788

Finalmente, reiteró que el objetivo de su administración es continuar construyendo un municipio donde la seguridad, la inversión, la infraestructura y los servicios públicos se traduzcan en bienestar y mejores oportunidades para las familias.

“La tranquilidad que hoy vivimos en Ramos Arizpe es resultado del esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno. Vamos a seguir trabajando para que nuestro municipio continúe siendo un lugar seguro, próspero y con oportunidades para todos”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Infraestructura
Seguridad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AT-olinia con el dedo

AT-olinia con el dedo
true

Sheinbaum: La silla vacía en la inauguración del Mundial

El Congreso que viene, los pendientes que siguen

El Congreso que viene, los pendientes que siguen
María Catalina conserva el recuerdo de las primeras credenciales para votar y de las transformaciones que acompañaron el reconocimiento de los derechos políticos femeninos.

Refrenda María Catalina su derecho al voto femenino en colonia Josefa Ortiz, en Saltillo
La ausencia de funcionarios obligó a incorporar ciudadanos formados en las filas para instalar algunas casillas.

Saltillo: Funcionarios faltan no acuden a casillas y obligan a improvisar reemplazos
La organización coahuilense cedió al pitcher Manny Barreda y al infielder Alex Mejía, en una serie de movimientos que buscan fortalecer al equipo dirigido por Jesús Molina.

Saraperos sacude su roster: llegan Luis Payán y Donny Sands; salen Manny Barreda y Alex Mejía
“No prometí nada”, afirmó Trump al ser cuestionado sobre sus declaraciones de campaña en 2024 respecto a mantener a EU fuera de guerras extranjeras.

Trump dice que nunca prometió que no habría nuevas guerras
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un encuentro oficial. A pesar de su estrecha coordinación militar, informes de inteligencia revelan una crisis por el espionaje de Israel a altos negociadores de EU.

Israel espía a sus aliados: el Pentágono eleva la amenaza al nivel crítico