Seguridad, inversión e infraestructura fortalecen la tranquilidad en Ramos Arizpe: Tomás Gutiérrez

RAMOS ARIZPE, COAH.- La tranquilidad que actualmente caracteriza a Ramos Arizpe es resultado de una estrategia integral basada en la seguridad, el desarrollo económico, la infraestructura y la mejora de los servicios públicos, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que estos avances han sido posibles gracias al trabajo coordinado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. El presidente municipal señaló que uno de los principales pilares para mantener la paz social en la ciudad es la seguridad pública. En ese sentido, resaltó que Ramos Arizpe cuenta con un Centro de Comando y Control (C2) que opera de manera permanente las 24 horas del día, además de una mayor cobertura de vigilancia mediante patrullas distribuidas en zonas urbanas y rurales.

Asimismo, destacó la inversión en equipamiento moderno para fortalecer las capacidades operativas de los cuerpos policiales y garantizar una respuesta más eficiente ante cualquier situación que pudiera afectar a la ciudadanía. “Trabajamos de manera coordinada para cuidar a las familias, los comercios y las industrias que forman parte de nuestro municipio. La seguridad es una prioridad permanente y seguiremos fortaleciendo las acciones para mantener la tranquilidad que distingue a Ramos Arizpe”, expresó. En materia de servicios públicos, Gutiérrez Merino informó que se han realizado importantes trabajos de modernización del alumbrado público en vialidades estratégicas como Del Valle, Revolución, Libertad y El Cura, además de extender estas acciones a diversas comunidades rurales.

El edil señaló que estas mejoras contribuyen a fortalecer la movilidad, incrementar la seguridad y elevar la calidad de vida de los habitantes. En el ámbito económico, destacó que Ramos Arizpe continúa consolidándose como la capital industrial de Coahuila gracias a la llegada de nuevas inversiones y ampliaciones de empresas ya establecidas. Durante el presente año, indicó, se han concretado proyectos que superan los 890 millones de dólares, generando alrededor de mil 900 nuevos empleos para los habitantes de la región. “Las nuevas inversiones reflejan la confianza que existe en nuestro municipio. Cada empresa que llega o se expande representa más oportunidades para las familias y un mejor futuro para nuestra comunidad”, señaló. El alcalde también resaltó la rehabilitación del Camino del Real del Valle, considerada una obra estratégica para la movilidad del municipio. El proyecto requirió una inversión superior a los 21 millones de pesos y permitirá ofrecer traslados más seguros y eficientes para miles de ciudadanos. Gutiérrez Merino subrayó que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la administración estatal, lo que ha permitido impulsar proyectos de alto impacto para el desarrollo de Ramos Arizpe.

Finalmente, reiteró que el objetivo de su administración es continuar construyendo un municipio donde la seguridad, la inversión, la infraestructura y los servicios públicos se traduzcan en bienestar y mejores oportunidades para las familias. “La tranquilidad que hoy vivimos en Ramos Arizpe es resultado del esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno. Vamos a seguir trabajando para que nuestro municipio continúe siendo un lugar seguro, próspero y con oportunidades para todos”, concluyó.

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