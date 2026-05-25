Ramos Arizpe buscará alianza con Saltillo ante la falta de información del ‘Pasaporte’ de Nuevo León

A pesar de la estrecha relación comercial y laboral con la entidad vecina, las autoridades de Nuevo León no han compartido información oficial sobre las restricciones o el registro que deberán realizar los automovilistas coahuilenses.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe buscará coordinar estrategias de promoción con la capital del estado ante el proyecto de control vehicular que planea implementar el estado de Nuevo León por el Mundial de Futbol.

“No lo sé, ni se han comunicado con nosotros ni nosotros hemos tratado de comunicarnos para eso”, puntualizó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, respecto a las reglas de tránsito de 30 días que se proyectan.

Ante este panorama y la incertidumbre de los trabajadores locales que viajan diariamente a Monterrey, el municipio de Ramos Arizpe optará por integrarse a la planeación que determine el Ayuntamiento de Saltillo.

“Estamos platicando con Saltillo para sumarnos a la misma dinámica que haga el municipio, puesto que Saltillo es la capital”, explicó el mandatario en entrevista con medios locales.

Gutiérrez Merino destacó la relevancia de trabajar en bloque regional debido a las dimensiones de la capital del estado y al impacto económico que representará la justa deportiva internacional en el norte del país.

“Es la capital del estado, es una ciudad 10 veces más grande que Ramos Arizpe y queremos sumarnos a las estrategias que haga para poder atraer la promoción del Mundial”, argumentó.

El edil aclaró que la conectividad e infraestructura con Nuevo León son óptimas, por lo que únicamente resta esperar las especificaciones técnicas del pasaporte vehicular para comenzar con la difusión oficial en la entidad.

“Con la información que nos den ellos podemos difundir y ponernos de acuerdo sobre cómo trabajar este tipo de medidas durante el Mundial”, finalizó.