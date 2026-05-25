Ramos Arizpe buscará alianza con Saltillo ante la falta de información del ‘Pasaporte’ de Nuevo León

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    Ramos Arizpe buscará alianza con Saltillo ante la falta de información del ‘Pasaporte’ de Nuevo León
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que Ramos Arizpe buscará alinearse a las estrategias de movilidad y promoción que implemente Saltillo rumbo al Mundial de Futbol. ARCHIVO

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que el gobierno de Nuevo León no ha comunicado los lineamientos del permiso para circular en tiempos del Mundial

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe buscará coordinar estrategias de promoción con la capital del estado ante el proyecto de control vehicular que planea implementar el estado de Nuevo León por el Mundial de Futbol.

A pesar de la estrecha relación comercial y laboral con la entidad vecina, las autoridades de Nuevo León no han compartido información oficial sobre las restricciones o el registro que deberán realizar los automovilistas coahuilenses.

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“No lo sé, ni se han comunicado con nosotros ni nosotros hemos tratado de comunicarnos para eso”, puntualizó el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, respecto a las reglas de tránsito de 30 días que se proyectan.

Ante este panorama y la incertidumbre de los trabajadores locales que viajan diariamente a Monterrey, el municipio de Ramos Arizpe optará por integrarse a la planeación que determine el Ayuntamiento de Saltillo.

“Estamos platicando con Saltillo para sumarnos a la misma dinámica que haga el municipio, puesto que Saltillo es la capital”, explicó el mandatario en entrevista con medios locales.

Gutiérrez Merino destacó la relevancia de trabajar en bloque regional debido a las dimensiones de la capital del estado y al impacto económico que representará la justa deportiva internacional en el norte del país.

“Es la capital del estado, es una ciudad 10 veces más grande que Ramos Arizpe y queremos sumarnos a las estrategias que haga para poder atraer la promoción del Mundial”, argumentó.

El edil aclaró que la conectividad e infraestructura con Nuevo León son óptimas, por lo que únicamente resta esperar las especificaciones técnicas del pasaporte vehicular para comenzar con la difusión oficial en la entidad.

“Con la información que nos den ellos podemos difundir y ponernos de acuerdo sobre cómo trabajar este tipo de medidas durante el Mundial”, finalizó.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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