Propone Congreso declarar al rodeo como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila

La propuesta, presentada por el diputado Guillermo Ruiz, parte de la historia de Coahuila, que incluye antecedentes del rodeo en actividades ganaderas que, con el paso del tiempo, dieron lugar a prácticas en las que los vaqueros desarrollaron habilidades de monta, lazo, doma y manejo de caballos.

El Congreso de Coahuila analizará reconocer el rodeo como patrimonio cultural intangible del estado, al considerar que forma parte de la identidad y las tradiciones de la entidad.

El legislador señaló que la actividad evolucionó hasta convertirse también en una disciplina competitiva y un espectáculo, cuyo desarrollo en Coahuila cobró fuerza durante la década de 1980, con la organización de competencias y la entrega de premios que contribuyeron a formar una comunidad de jinetes y aficionados.

El rodeo, señaló, comparte raíces con la charrería, que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2016.

Como antecedente estatal, el legislador recordó la declaratoria de la Cabalgata de Sabinas “Santo Domingo” como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila en 2021, así como eventos de rodeo y exhibiciones ecuestres en Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, General Cepeda, San Buenaventura, Castaños, Piedras Negras, Acuña y Sabinas.

Asimismo, destacó el Festival Rodeo Saltillo, que ha atraído turismo a la capital y generado derramas económicas millonarias para el estado.

“Una manifestación cultural permanece viva cuando es practicada, transmitida y recreada por las comunidades que la reconocen como parte de su identidad. Por ello, declarar al rodeo como Patrimonio Cultural Intangible del Estado no significa únicamente reconocer una competencia o un espectáculo; significa, ante todo, salvaguardar el conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, expresiones y tradiciones ecuestres que forman parte del pasado y del presente de nuestra comunidad”, mencionó el legislador.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, así como a Educación, Cultura, Familia, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas, para su estudio.