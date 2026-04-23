Refuerzan prevención en escuelas de Coahuila ante retos virales de violencia

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Refuerzan prevención en escuelas de Coahuila ante retos virales de violencia
    Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en Coahuila, llamó a reforzar la prevención desde casa ante amenazas vinculadas a retos virales en escuelas. MANUEL RODRÍGUEZ

Autoridades exhortan a padres a revisar mochilas y redes sociales tras amenazas en Saltillo, Monclova, La Laguna y Piedras Negras

Tras las jornadas en las que se registraron amenazas de ataques armados en planteles de Saltillo, Monclova, Piedras Negras y la Región Laguna, la Secretaría de Educación de Coahuila reforzó sus protocolos de seguridad. Las autoridades confirmaron que estos incidentes están vinculados a un reto viral de TikTok bajo la consigna “Mañana tiroteo”, diseñado para generar pánico.

Ante este escenario, que también se ha replicado en entidades como Nuevo León y Baja California, las autoridades exhortaron a la población a no difundir capturas de pantalla de amenazas y, en su lugar, reportarlas directamente a las instancias correspondientes para evitar la propagación de estos mensajes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-ataque-en-teotihuacan-alcanza-a-coahuila-ola-de-amenazas-de-tiroteo-en-escuelas-EA20204044

CASOS RECIENTES EN PLANTELES

En Saltillo, la Secundaria Eulalio Gutiérrez registró movilización tras la detección de mensajes en los baños. En Monclova, el Colegio Montessori identificó a un alumno que publicó amenazas en redes sociales. En la Secundaria Técnica 26 de Gómez Palacio, la Guardia Nacional intervino ante una alerta similar difundida de manera digital.

A estos casos se suma el registrado en el CBTIS 34 de Piedras Negras, donde una amenaza de tiroteo escrita en los baños derivó en la aplicación de un operativo mochila. Durante la revisión se aseguraron una pistola de balines y un cuchillo en posesión de dos estudiantes, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

$!Pintas en los baños del CBTIS 34 advertían un supuesto tiroteo el 23 de abril, lo que activó protocolos de seguridad en el plantel.
Pintas en los baños del CBTIS 34 advertían un supuesto tiroteo el 23 de abril, lo que activó protocolos de seguridad en el plantel. REDES

RESPUESTA Y PROTOCOLOS EDUCATIVOS

Edgar Alejandro Veloz Pachicano, director general de Educación Primaria en Coahuila, señaló que, aunque los casos recientes se han presentado principalmente en secundaria, la Secretaría trabaja en acciones de contención. “Es algo que se está viviendo mucho con los retos que surgen en redes sociales”, explicó.

El funcionario enfatizó que el protocolo de actuación no debe limitarse a la reacción ante emergencias, sino que debe centrarse en la prevención constante desde las aulas y el hogar. “El protocolo contempla la prevención, el trabajo previo en las escuelas y los recorridos que se realizan con los consejos de participación”, detalló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/amenaza-de-tiroteo-en-cbtis-34-de-piedras-negras-activa-operativo-aseguran-pistola-de-balines-y-cuchillo-KB20218615

Respecto al “Operativo Mochila Sana y Segura”, aclaró que se mantiene vigente durante todo el ciclo escolar bajo esquemas de colaboración entre autoridades educativas y padres de familia. “Este trabajo no se puede dejar exclusivamente al docente. Se realiza en coordinación con las sociedades de padres”, explicó.

Finalmente, reiteró que los docentes no tienen facultad para revisar pertenencias de manera arbitraria, por lo que estos operativos se realizan con la participación de comités de padres y previo al ingreso a los planteles.

En cuanto al uso de tecnología, informó que recientemente se publicó una normativa para regular la instalación y uso de cámaras de seguridad en las escuelas del estado, con fines preventivos.

LLAMAN A PADRES A ASUMIR PREVENCIÓN DESDE CASA

Sobre la responsabilidad de los tutores, hizo un llamado a reforzar la supervisión desde casa antes de que los menores lleguen a los planteles. “Tenemos que trabajar mucho en la prevención desde el hogar. Como padres, desde que preparas a los niños para ir a la escuela, es revisar la mochila”, afirmó.

También sugirió dedicar unos minutos al día para revisar pertenencias y evitar el ingreso de objetos prohibidos. “Es dedicarle cinco minutos en la mañana o en la noche a ver qué lleva mi hijo en la mochila”, puntualizó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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