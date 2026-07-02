Propone el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira, reforzar estrategia nacional para impedir reclutamiento criminal de menores

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que miles de menores de edad viven en condiciones de vulnerabilidad derivadas de la pobreza, la desigualdad, la violencia familiar, la deserción escolar, la falta de oportunidades educativas y laborales, así como de la presencia de organizaciones criminales en sus comunidades, factores que facilitan su captación para actividades ilícitas.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas instituciones del Gobierno Federal a fortalecer las acciones de prevención del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, al considerar que este fenómeno constituye una de las amenazas más graves para la población infantil y juvenil del país.

Explicó que estos contextos permiten que los grupos delictivos identifiquen, recluten y utilicen a niñas, niños y adolescentes, quienes, de acuerdo con organismos internacionales, deben ser considerados principalmente víctimas de escenarios marcados por la violencia, la exclusión y la vulnerabilidad, más que responsables de conductas delictivas.

Como sustento de la propuesta, Moreira Valdez citó el estudio ”Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México. Acercamientos a un problema complejo”, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), el cual estima que entre 145 mil y 250 mil menores de edad en el País se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por organizaciones criminales.

Añadió que la investigación también identifica que más de la mitad de esa población vulnerable se concentra en un reducido número de entidades federativas caracterizadas por elevados índices de violencia y rezago social.

PREOCUPA RECLUTAMIENTO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

El legislador coahuilense alertó además que la problemática ha evolucionado con el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, herramientas que son aprovechadas por organizaciones criminales para contactar, enganchar y reclutar adolescentes mediante falsas ofertas de empleo, promesas de ingresos rápidos o diversas formas de manipulación psicológica.

Ante este panorama, propuso que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortalezca las acciones de prevención social de las violencias y del delito dirigidas a niñas, niños y adolescentes que habitan en zonas con alta vulnerabilidad social y presencia de grupos delictivos.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Educación Pública reforzar las estrategias encaminadas a garantizar la permanencia escolar, prevenir el abandono educativo y promover el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, especialmente en comunidades donde existen factores de riesgo asociados al reclutamiento criminal.