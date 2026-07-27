Propone Jericó Abramo Masso, diputado federal por Coahuila, priorizar presupuesto municipal según indicadores de desempeño

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    Propone Jericó Abramo Masso, diputado federal por Coahuila, priorizar presupuesto municipal según indicadores de desempeño
    Los municipios deberán orientar el presupuesto hacia las áreas con mayores problemas y necesidades ciudadanas, propone el legislador. CORTESÍA

La iniciativa busca modernizar la administración pública municipal mediante un modelo de gestión por resultados

Con el objetivo de transformar la administración pública municipal hacia un modelo moderno de gestión basado en resultados, el diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para establecer la Priorización Presupuestaria Municipal Basada en Indicadores de Desempeño.

El legislador priista señaló que, aunque los municipios representan el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y tienen bajo su responsabilidad servicios esenciales como agua potable, drenaje, alumbrado, seguridad pública y pavimentación, en la práctica el ejercicio del gasto suele responder a inercias administrativas o decisiones discrecionales.

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“El presupuesto municipal no puede seguir respondiendo a intereses coyunturales o políticos mientras las comunidades sufren por el deterioro de sus servicios básicos. Los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente hacia donde los problemas están creciendo y afectando a las familias”, afirmó.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el propósito de obligar a los Ayuntamientos a considerar el comportamiento de indicadores oficiales del INEGI en materia de pobreza, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de otras fuentes oficiales correspondientes al ejercicio inmediato anterior.

El planteamiento incluye la evaluación de sectores prioritarios como seguridad pública, agua potable, drenaje, alumbrado, vialidades, protección civil y medio ambiente, para determinar las áreas que requieren una mayor asignación presupuestaria de acuerdo con sus necesidades y niveles de deterioro.

Asimismo, establece que, si un Ayuntamiento decide no incrementar los recursos destinados a un sector con deterioro comprobado, deberá emitir una resolución pública, fundada y motivada, en la que explique las razones técnicas, limitaciones financieras y acciones compensatorias.

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Además, los municipios tendrían que incorporar obligatoriamente en sus Proyectos de Presupuesto de Egresos un apartado específico con el comparativo de indicadores, su variación porcentual y las metas anuales de recuperación.

Abramo Masso destacó que este modelo de presupuesto basado en resultados ya se aplica en países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Colombia y Reino Unido, donde, afirmó, ha permitido mejorar la eficiencia del gasto público y generar una respuesta más directa a las necesidades de la ciudadanía.

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Jericó Abramo Masso

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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