Proponen que PEF se vote en bloques y que Diputados consideren estadísticas del INEGI

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    Proponen que PEF se vote en bloques y que Diputados consideren estadísticas del INEGI
    Abramo plantea que la votación del PEF en comisiones y en el Pleno sea dividida en cuatro bloques. Cuartoscuro

El diputado Jericó Abramo dijo que el objetivo es que el presupuesto ya no sea repartido a partir de ideologías, grillas y odio

CDMX.- El diputado priista Jericó Abramo Masso presentó dos iniciativas para dividir en bloques la votación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y obligar a la Cámara de Diputados a tomar las estadísticas del Inegi como base para la distribución de los recursos, sobre todo para estados y municipios.

En conferencia, el legislador recordó que la primera propuesta fue presentada en noviembre del año pasado, pero dada la cercanía de la discusión presupuestal, su discusión se pospuso y el dictamen permanece en comisiones.

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La propuesta, explicó, plantea que la votación del PEF en comisiones y en el Pleno sea dividida en cuatro bloques: deuda pública, programas sociales, infraestructura y responsabilidades del sector público.

POR UNA MAYOR TRANSPARENCIA: ABRAMO

Abramo comentó que esta medida daría mayor transparencia a la discusión, facilitaría los acuerdos y permitiría a bancadas de Oposición acompañar temas como los programas sociales, pues hasta ahora han sido señalados por el oficialismo de votar en contra de ellos debido a que el PEF es aprobado o rechazado en un solo voto.

“En el grupo parlamentario del PRI estuvimos a favor de los programas sociales desde que se hizo la reforma al cuarto constitucional, pero después de eso metes todo en un bloque de votación y evitas que se pueda legitimar el voto que se tuvo de dicho partido político en el paquete económico”, dijo.

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El priista informó que este esquema ya se aplica en países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, varios países de la Unión Europea y algunos de Sudamérica.

BUSCAN DISCUSIÓN EN SEPTIEMBRE

En este caso, detalló, ya hay un dictamen en comisiones, por lo que estarán picando piedra para que se discuta en la primera semana de septiembre, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones.

“Sí hay manera de que todos votemos a favor del Presupuesto de Egresos o al menos en un 70-80 por ciento podamos votar a favor de algo que le haga bien al país y, quizá, hay un 30 por ciento donde no podamos estar de acuerdo”, manifestó.

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Sobre la segunda iniciativa que será presentada mañana en la Comisión Permanente, expuso que la propuesta es que se tomen en cuenta los índices de referencia del INEGI que cada año presenta en materia de pobreza, seguridad, criminalidad, crecimiento en desarrollo humano y movilidad para la distribución de los recursos.

El legislador afirmó que el objetivo de esta iniciativa es que el presupuesto sea repartido con base en estadísticas geográficas y no a partir de ideologías, grillas y odio.

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“Cuando hay pura ideología, el país se va quedando retrasado. Por eso tenemos graves problemas carreteros, por eso tenemos graves problemas en materia de infraestructura estatal y municipal y por eso no vemos un presupuesto que genere y motive la inversión”, consideró.

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