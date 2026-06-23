Propone legisladora triplicar presupuesto para ciencia e innovación en Coahuila

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    Propone legisladora triplicar presupuesto para ciencia e innovación en Coahuila
    La diputada Olivia Martínez Leyva presentó una iniciativa para aumentar al 3 por ciento del presupuesto estatal los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación en Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

La iniciativa plantea elevar del 1 al 3 por ciento del Presupuesto de Egresos los recursos destinados a investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación

La diputada Olivia Martínez Leyva presentó una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 4 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objetivo de incrementar del 1 al 3 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal los recursos destinados a investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

La propuesta busca establecer una garantía presupuestal mínima para estas áreas, bajo el argumento de que la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológico son factores clave para fortalecer la competitividad económica de Coahuila y atraer nuevas inversiones.

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La legisladora señaló que la economía estatal ha transitado de una dependencia histórica de industrias tradicionales, como la minería y la siderurgia, hacia sectores de mayor especialización tecnológica. Destaca que el clúster automotriz de la región Saltillo-Ramos Arizpe genera más de 90 mil empleos y aporta cerca del 30 por ciento del Producto Interno Bruto estatal.

Asimismo, expone que los sectores basados en conocimiento ofrecen salarios hasta 40 por ciento superiores al promedio estatal y que las universidades coahuilenses forman anualmente a más de 3 mil profesionistas especializados que se incorporan a estas industrias.

La iniciativa también subraya que la infraestructura científica y tecnológica instalada en la entidad ha contribuido a la llegada de más de 5 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante los últimos cinco años. Entre los ejemplos citados se encuentran empresas como John Deere, Whirlpool y Magna, que además de sus operaciones productivas han establecido centros de investigación y desarrollo en el estado.

De acuerdo con la propuesta, la inversión en ciencia, tecnología e innovación debe considerarse una estrategia permanente de desarrollo y no un gasto sujeto a variaciones presupuestales, por lo que se plantea blindar un porcentaje mínimo de recursos para garantizar la continuidad de proyectos científicos y tecnológicos de largo plazo.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen en las comisiones correspondientes del Congreso del Estado.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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