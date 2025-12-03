Proponen ‘Ley Nicole’ en Coahuila para prohibir cirugías estéticas en menores de edad

El Congreso de Coahuila analizará la aplicación de la Ley Nicole, una propuesta que ya se implementa en Durango y que ahora se evalúa en Nuevo León, Estado de México y la Cámara de Diputados, buscando prohibir las cirugías estéticas a menores de 18 años.

El origen de la ley se encuentra en el fallecimiento de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que murió a causa de complicaciones tras someterse a una cirugía estética.

TE PUEDE INTERESAR: Durango aprueba la ‘Ley Nicole’, cárcel por cirugías estéticas en menores

En ese sentido, los diputados Jorge Valdés, del Partido Verde, y Beatriz Fraustro, del PRI, presentaron esta iniciativa con el objetivo de sumar a Coahuila a la Ley Nicole tras considerar que este caso refleja un problema de salud pública relacionado con los estereotipos de belleza promovidos en la sociedad.

La propuesta contempla reformas al Código Penal de Coahuila, que incluirían penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para quienes realicen procedimientos estéticos sin fines médicos en menores.

Además, se agregaría la figura de suspensión definitiva de la profesión para aquellos profesionales que infrinjan la ley. En caso de que el procedimiento cause daño físico, psicológico o incluso la muerte, las sanciones podrían ser mucho más severas.

Esta ley establece una clara distinción entre las cirugías estéticas y las reconstructivas, permitiendo solo aquellas intervenciones necesarias para corregir malformaciones o secuelas de enfermedades graves, siempre que estén debidamente justificadas por un dictamen médico especializado.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a madre y padrastro de Paloma Nicole, menor de edad que murió tras cirugía estética

Además, se propone la restricción de la publicidad de procedimientos estéticos dirigida a menores, así como la obligación de que los anuncios incluyan advertencias sobre los riesgos de estos procedimientos.

La medida también incluye sanciones a quienes ofrezcan servicios de cirugía estética sin contar con los títulos profesionales adecuados o sin los requisitos legales correspondientes.