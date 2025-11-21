Durango aprueba la ‘Ley Nicole’, cárcel por cirugías estéticas en menores

El Congreso de Durango aprobó por unanimidad las reformas al Código Penal del Estado, conocidas como “Ley Nicole”, que buscan endurecer las penas y prohibir a quienes practiquen cirugías estéticas en menores de edad; además de que sanciona la usurpación de funciones en estos procedimientos. Dicha ley llega dos meses después de la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años de edad que fue sometida a un procedimiento cosmético y tras unos días hospitalizada, perdió la vida. TE PUEDE INTERESAR: Lo que sabemos del caso Paloma Nicole, murió tras presunta cirugía estética en Durango

La Comisión de Justicia del Congreso duranguense presentó el dictamen que establece una corresponsabilidad tanto de los padres de familia al promover la concientización sobre los riesgos de estos procedimientos; como de los centros hospitalarios donde se realizan. Las reformas contemplan penas de 4 a 8 años de prisión para quien realice estos procedimientos en menores de edad y penas de 2 a 6 años para quienes usurpen una profesión médica; el dictamen también incorpora la responsabilidad de los padres y de los hospitales, los cuales deberán reforzar los controles internos para impedir que se realicen este tipo de procedimientos. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum solicita información sobre el caso de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética Por otro lado, la discusión se planteó que no sólo basta con prohibir, sino también en educar, atender detonantes sociales, culturales y económicos que llevan a las niñas y adolescentes a incurrir en las cirugías plásticas. CASO PALOMA NICOLE La Ley Nicole toma el nombre de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años que falleció después de que se hiciera una cirugía estética sin la anuencia de su padre. Actualmente, la mamá de Paloma Nicole y el padrastro, quien también fue el cirujano, están detenidos por los delitos de omisión de cuidados, y en el caso de la madre, también por el delito de falsificación de uso de documento falso y el delito de usurpación de profesión.