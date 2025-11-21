Durango aprueba la ‘Ley Nicole’, cárcel por cirugías estéticas en menores

México
/ 21 noviembre 2025
    Durango aprueba la ‘Ley Nicole’, cárcel por cirugías estéticas en menores
    Congreso Durango aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado, conocidas como “Ley Nicole”, que buscan endurecer las penas y prohibir a quienes practiquen cirugías estéticas en menores de edad. FOTO: ESPECIAL

Llega dos meses después de la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años sometida a una cirugía plástica

El Congreso de Durango aprobó por unanimidad las reformas al Código Penal del Estado, conocidas como “Ley Nicole”, que buscan endurecer las penas y prohibir a quienes practiquen cirugías estéticas en menores de edad; además de que sanciona la usurpación de funciones en estos procedimientos.

Dicha ley llega dos meses después de la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años de edad que fue sometida a un procedimiento cosmético y tras unos días hospitalizada, perdió la vida.

La Comisión de Justicia del Congreso duranguense presentó el dictamen que establece una corresponsabilidad tanto de los padres de familia al promover la concientización sobre los riesgos de estos procedimientos; como de los centros hospitalarios donde se realizan.

Las reformas contemplan penas de 4 a 8 años de prisión para quien realice estos procedimientos en menores de edad y penas de 2 a 6 años para quienes usurpen una profesión médica; el dictamen también incorpora la responsabilidad de los padres y de los hospitales, los cuales deberán reforzar los controles internos para impedir que se realicen este tipo de procedimientos.

Por otro lado, la discusión se planteó que no sólo basta con prohibir, sino también en educar, atender detonantes sociales, culturales y económicos que llevan a las niñas y adolescentes a incurrir en las cirugías plásticas.

CASO PALOMA NICOLE

La Ley Nicole toma el nombre de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años que falleció después de que se hiciera una cirugía estética sin la anuencia de su padre. Actualmente, la mamá de Paloma Nicole y el padrastro, quien también fue el cirujano, están detenidos por los delitos de omisión de cuidados, y en el caso de la madre, también por el delito de falsificación de uso de documento falso y el delito de usurpación de profesión.

Su caso conmocionó no sólo porque se tratase de una menor de edad siendo sometida a un aumento de busto y lipotransferencia, sino que el procedimiento fue realizado por su padrastro, un cirujano plástico, y avalado por su madre, además de no tener la autorización del padre, quien también fue engañado para realizar la cirugía.

La muerte de Paloma Nicole puso en debate la creciente presión estética sobre las menores de edad y la falta de controles en clínicas privadas, derivando en miles de reacciones que señalaban cómo la normalización de los procedimientos cosméticos en adolescentes.

(Con información de El Universal)

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

