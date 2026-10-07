Protección Civil de Coahuila mantiene vigilancia sobre depresión tropical en el Golfo de México

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    Protección Civil de Coahuila mantiene vigilancia sobre depresión tropical en el Golfo de México
    Hasta el momento no se prevén efectos directos para Coahuila, aunque las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles cambios. ARCHIVO

El sistema podría fortalecerse a tormenta tropical; por ahora no se prevén efectos directos para el Estado

La Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila mantiene vigilancia permanente sobre la Depresión Tropical Nueve, formada recientemente en el Golfo de México, ante posibles cambios en su intensidad y trayectoria durante los próximos días.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitida a las 15:00 horas del pasado martes, el centro del sistema se ubicaba aproximadamente a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, y a 190 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz.

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La depresión tropical presentaba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el este a una velocidad aproximada de 7 kilómetros por hora.

Su amplia circulación generaba lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas y Veracruz, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de ambas entidades.

PODRÍA ALCANZAR CATEGORÍA DE TORMENTA

De acuerdo con el pronóstico de trayectoria, el sistema podría intensificarse durante las próximas horas y alcanzar la categoría de tormenta tropical, con posibilidad de continuar fortaleciéndose mientras avanza sobre aguas del Golfo de México.

Hasta el momento, la trayectoria prevista no contempla efectos directos para Coahuila asociados con este fenómeno.

Sin embargo, Protección Civil estatal señaló que los ciclones tropicales pueden presentar variaciones tanto en su intensidad como en su desplazamiento, por lo que continuará el seguimiento del sistema con base en los reportes oficiales del SMN.

La dependencia exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados de las autoridades y evitar la difusión de información no confirmada sobre la evolución del fenómeno.

En caso de que se registre algún cambio en la trayectoria o intensidad que pudiera representar un riesgo para Coahuila, las autoridades informarán oportunamente a la población.

La Subsecretaría de Protección Civil mantendrá la coordinación con las instancias correspondientes para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas.

Ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 911.

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