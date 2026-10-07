Anuncian nuevo recorrido del Camino de Santiago a Santiago para noviembre: conectará a Coahuila y Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Anuncian nuevo recorrido del Camino de Santiago a Santiago para noviembre: conectará a Coahuila y Nuevo León
    Invitan a recorrer a pie la ruta del Camino de Santiago entre Coahuila y Nuevo León. CORTESÍA

La asociación civil define el itinerario oficial de nueve etapas que partirá de la Catedral de Saltillo hasta la Parroquia de Santiago, N.L., atravesando la Sierra Madre.

El Consejo del Camino de Santiago a Santiago A.C. dio a conocer la programación de su próximo recorrido de senderismo, que se realizará del sábado 7 al domingo 15 de noviembre de este año.

La travesía, inspirada en la tradicional ruta de peregrinación española, conectará a pie los estados de Coahuila y Nuevo León a lo largo de un trayecto de 197.9 kilómetros, dividido en nueve jornadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/convocan-a-recorrer-la-ruta-de-santiago-a-santiago-en-2026-GF18959719

ITINERARIO Y RUTA DE NUEVE ETAPAS

De acuerdo con información de la asociación, el recorrido busca consolidar a Coahuila como un destino para senderistas nacionales e internacionales.

La caminata comenzará a las 6:00 horas del 7 de noviembre, en las escalinatas de la Catedral de Saltillo, y concluirá a las 14:00 horas del 15 de noviembre en la Parroquia de Santiago, Nuevo León.

A lo largo del trayecto, los participantes recorrerán entre 15 y 27 kilómetros diarios por valles, cañadas y parajes serranos.

Durante la primera jornada se cubrirán 27 kilómetros, desde Saltillo hasta el ejido El Diamante, en Arteaga.

En el cuarto día, los senderistas caminarán de San Antonio a Mesa de las Tablas, en un recorrido de 26.75 kilómetros.

La séptima jornada comprenderá el trayecto de El Hondable a Laguna de Sánchez, con una distancia de 15.22 kilómetros.

Finalmente, el noveno día se recorrerán 18 kilómetros, desde Ciénega de González hasta Santiago, Nuevo León.

COSTOS Y SERVICIOS

Tras la difusión de las fechas realizada a principios de año, el documento oficial de la asociación establece que la cuota de recuperación para completar el recorrido es de 10 mil pesos por participante.

La aportación incluye alojamiento, alimentos, guía general certificada, guías locales en etapas específicas, camioneta de apoyo con chofer para el traslado de equipaje, aportación para el fortalecimiento de la ruta, celebración final en Santiago y transporte de retorno a Monterrey o Saltillo.

Para quienes deseen realizar únicamente algunas etapas, la organización estableció una tarifa de 800 pesos por jornada sin alojamiento y mil 400 pesos con hospedaje.

La reservación requiere un anticipo de 5 mil pesos, que deberá realizarse a través de la cuenta bancaria de la asociación en BBVA.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/de-santiago-a-santiago-esto-es-lo-que-sabemos-de-la-mega-ruta-que-preparan-entre-coahuila-y-nuevo-leon-HJ10919790

UN RETO FÍSICO

Los organizadores señalaron que la ruta representa un reto físico que requiere preparación previa y el uso de indumentaria adecuada para las condiciones invernales de la sierra.

Entre el equipo recomendado se encuentran ropa térmica, impermeable, bastones, lámpara frontal y calzado especializado.

El proyecto busca fomentar el ecoturismo responsable y la apreciación de los paisajes, cascadas, bosques y biodiversidad protegida de la región.

Para informes e inscripciones, la asociación puso a disposición el teléfono 844-442-5517 y la línea de WhatsApp 844-300-0491.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo
senderismo
Ciudadanía

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, aislada

Sheinbaum, aislada
true

Región Sureste: Lluvias atípicas, una oportunidad para actuar
true

POLITICÓN: Cecilia Guadiana no se baja de la gubernatura por Coahuila, sólo evita subirse tres años antes
Durante el fin de semana pasado, Saltillo recibió lluvias equivalentes a dos meses en promedio.

Saltillo: Súper Niño recarga pozos en un fin de semana lluvioso
Según su relato, durante la agresión fue amenazada de muerte, por lo que pensó que los atacantes podrían asesinarla.

‘Yo sí pensé que me iban a matar’: sexta víctima narra ataque previo a la tragedia en secundaria de Torreón
La posible conversación entre Trump y Putin se produce además en un contexto marcado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia y por una próxima decisión de Washington sobre nuevas medidas económicas contra Moscú.

Trump afirma que tiene programada una llamada con Putin para discutir sobre el caso de peste neumónica en Rusia
Kenia confirmó su primer caso de ébola y la primera muerte por la enfermedad en el país.

Kenia confirma su primer caso de ébola importado del Congo; refuerza su red hospitalaria
Ana Sofía Durán Quiroz conquistó la medalla de plata en el Kids World Open Taekwondo Championships 2026.

Saltillense Ana Sofía Durán es subcampeona de taekwondo en Colombia