Anuncian nuevo recorrido del Camino de Santiago a Santiago para noviembre: conectará a Coahuila y Nuevo León

La travesía, inspirada en la tradicional ruta de peregrinación española, conectará a pie los estados de Coahuila y Nuevo León a lo largo de un trayecto de 197.9 kilómetros, dividido en nueve jornadas.

El Consejo del Camino de Santiago a Santiago A.C. dio a conocer la programación de su próximo recorrido de senderismo, que se realizará del sábado 7 al domingo 15 de noviembre de este año.

ITINERARIO Y RUTA DE NUEVE ETAPAS

De acuerdo con información de la asociación, el recorrido busca consolidar a Coahuila como un destino para senderistas nacionales e internacionales.

La caminata comenzará a las 6:00 horas del 7 de noviembre, en las escalinatas de la Catedral de Saltillo, y concluirá a las 14:00 horas del 15 de noviembre en la Parroquia de Santiago, Nuevo León.

A lo largo del trayecto, los participantes recorrerán entre 15 y 27 kilómetros diarios por valles, cañadas y parajes serranos.

Durante la primera jornada se cubrirán 27 kilómetros, desde Saltillo hasta el ejido El Diamante, en Arteaga.

En el cuarto día, los senderistas caminarán de San Antonio a Mesa de las Tablas, en un recorrido de 26.75 kilómetros.

La séptima jornada comprenderá el trayecto de El Hondable a Laguna de Sánchez, con una distancia de 15.22 kilómetros.

Finalmente, el noveno día se recorrerán 18 kilómetros, desde Ciénega de González hasta Santiago, Nuevo León.

COSTOS Y SERVICIOS

Tras la difusión de las fechas realizada a principios de año, el documento oficial de la asociación establece que la cuota de recuperación para completar el recorrido es de 10 mil pesos por participante.

La aportación incluye alojamiento, alimentos, guía general certificada, guías locales en etapas específicas, camioneta de apoyo con chofer para el traslado de equipaje, aportación para el fortalecimiento de la ruta, celebración final en Santiago y transporte de retorno a Monterrey o Saltillo.

Para quienes deseen realizar únicamente algunas etapas, la organización estableció una tarifa de 800 pesos por jornada sin alojamiento y mil 400 pesos con hospedaje.

La reservación requiere un anticipo de 5 mil pesos, que deberá realizarse a través de la cuenta bancaria de la asociación en BBVA.