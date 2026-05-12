Proyecta Parras apertura de aeródromo para diciembre

Respecto al estado actual de la obra, el edil detalló que especialistas en el sector ya supervisan las maniobras en el terreno.

PARRAS DE LA FUENTE.– El alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, informó que la construcción del nuevo aeródromo de Parras presenta avances importantes, estimando que la primera etapa de la obra civil podría concluir antes de finalizar el año. El proyecto busca detonar la conectividad del Pueblo Mágico con una pista diseñada para recibir aeronaves de diversos tamaños.

“Hoy ya están compactando lo que es el terreno, lo que es la línea donde va a estar la pista en primera etapa. Esta pista va a tener una longitud de mil 200 metros lineales”, explicó Orozco Lara.

Sobre los tiempos de entrega, aunque se mantiene cauteloso, el munícipe señaló que la meta está fijada para el cierre de 2026.

“Esperamos que esté listo; esto no es oficial, es lo que traemos ahorita en planeación para el mes de diciembre”, comentó sobre la infraestructura que complementará la oferta turística local.

En el plano industrial, el alcalde minimizó la salida de una empresa que ocupaba el Centro de Convenciones, asegurando que el dinamismo laboral del municipio continúa siendo positivo.

“Decidieron salir de Parras porque en Saltillo y Ramos Arizpe tienen una zona industrial con el espacio necesario, sin pagar renta”, aclaró sobre el movimiento logístico.

Orozco Lara enfatizó que la pérdida de dichas plazas fue rápidamente absorbida por otras compañías instaladas en la zona.

“Afortunadamente tenemos dos empresas más, Daimay y Artistic Milliners, que están migrando muchos trabajadores a estas dos empresas y eso nos ayuda a amortiguar”, puntualizó el mandatario municipal.

Finalmente, destacó que el municipio cuenta actualmente con más de 2 mil 600 empleos formales activos.

“Sigue creciendo la mano de obra en el municipio y esto fortalece el destino”, concluyó, reafirmando que Parras cuenta con personal calificado para seguir atrayendo inversiones de alto nivel.