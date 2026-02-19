Proyectan nueva Ley Orgánica para fortalecer la Fiscalía General de Coahuila

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    Proyectan nueva Ley Orgánica para fortalecer la Fiscalía General de Coahuila
    El titular de la Fiscalía General del Estado aseguró que los nuevos nombramientos responden a perfiles con amplia trayectoria. ARCHIVO
Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

La iniciativa contempla la creación de nuevas vicefiscalías especializadas y unidades tácticas para optimizar la procuración de justicia

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, anunció que en los próximos días presentará el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la institución. Esta reforma busca una reorganización profunda para dar continuidad a los resultados positivos en materia de seguridad.

“Obedece a un tema de reorganizarnos para darle continuidad a lo que ha dado resultados. En unos días más, se presenta el producto de la ley orgánica nueva de la fiscalía”, explicó el funcionario estatal ante los medios.

TE PUEDE INTERESAR: Cerrar el ciclo, pero también verdad, justicia y no repetición, la exigencia a 20 años de Pasta de Conchos

Fernández Montañez calificó la propuesta como un proyecto ambicioso y flexible que se posicionará entre las mejores normativas del país. La ley contempla la creación de nuevas unidades, vicefiscalías y coordinaciones para alinearse al modelo nacional de justicia.

“Esta ley orgánica contempla unidades, vicefiscalías, coordinaciones nuevas para adaptarnos al modelo nacional de seguridad y procuración de justicia. Es un producto bien ambicioso que no hay fiscalías que contemplan estas unidades en el país”, subrayó.

Uno de los puntos clave es la elevación de rango de la actual coordinación de combate a narcóticos. El fiscal adelantó que se planea transformar el actual Centro de Operaciones Estratégicas (COE) en una vicefiscalía especializada para atender esta problemática.

“Estamos proponiendo elevar el rango de una coordinación que actualmente existe a vicefiscalía, la de combate a narcóticos que ahorita se ve en el centro de operaciones estratégicas. El tema de grupos tácticos e investigaciones especiales requiere unidades profesionalizadas”, detalló.

Respecto a los nombramientos recientes, el fiscal aseguró que se ha seleccionado a perfiles con amplia trayectoria, como Gerardo Lazo Chapa en la región sureste y el licenciado Carrasco en el norte, enfatizando que no se trata de improvisaciones en los mandos.

“Seleccionamos algunos nuevos delegados que ustedes conocen muy bien, como el licenciado Lazo Chapa y el licenciado Carrasco. Tienen entre 19 y 21 años en la procuraduría; no estamos improvisando, es darle continuidad a lo que se viene haciendo”, afirmó.

Finalmente, el fiscal señaló que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para fortalecer los grupos tácticos y de reacción. El objetivo es que para el mes de julio estas unidades estén operativas con personal altamente capacitado.

“Se trata de que esté gente capacitada y profesionalizada. Esto nos va a permitir que los policías no se pongan en riesgo ellos y no pongan en riesgo a otras personas, sobre todo para hacer frente cuando haya riñas que pongan en riesgo a vecinos”, concluyó.

