Proyecto de rectificación de Los Chorros está listo al 100 por ciento, solo falta autorización ambiental: Jericó A. Masso

La información fue comunicada al diputado federal Jericó Abramo Masso, quien difundió en sus redes sociales el documento oficial fechado el 6 de octubre, luego de señalar que había solicitado este avance desde el 2021 para mejorar la peligrosa carretera coahuilense.

El proyecto para rectificar uno de los tramos más peligrosos de la carretera federal 57, conocido como Los Chorros, cuenta con el proyecto ejecutivo terminado y anuencia para iniciar la obra en materia de derecho de vía; sin embargo, todavía está pendiente una autorización relacionada con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por parte de la Semarnat.

De acuerdo con la respuesta oficial, el proyecto de rectificación de ese segmento ya cuenta con el proyecto ejecutivo concluido al 100 por ciento. Asimismo, la dependencia reportó que dispone de la anuencia correspondiente al derecho de vía también al 100 por ciento para iniciar los trabajos.

El oficio, emitido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), responde a una petición del legislador para atender y rectificar el tramo comprendido entre los kilómetros 230+700 y 235+000, cuerpo A, de la carretera federal 57, correspondiente a la autopista Puerto México-La Carbonera.

En materia ambiental, el documento señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental mediante el resolutivo SRA/DGIRA/DG-03308-2025, con fecha del 30 de mayo de 2025.

20 MDP SE HAN AUTORIZADO PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Además, se informó que existen 20 millones de pesos autorizados para ejecutar los programas ambientales relacionados con el proyecto, un componente contemplado dentro de los trabajos de rectificación de la carretera.

No obstante, el proceso aún enfrenta un trámite pendiente. La SICT detalló que la solicitud de autorización del Estudio Técnico Justificativo (ETJ) fue desechada por la Semarnat, por lo que el documento será ingresado nuevamente ante la autoridad ambiental en los próximos días, según lo previsto en el oficio.

La autorización de ese estudio es necesaria para continuar con el procedimiento correspondiente al cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF). Una vez que se obtenga el visto bueno del ETJ, se realizará el pago al Fondo Forestal, paso con el que se busca concluir la autorización para modificar el uso de esos terrenos.

Abramo Masso señaló que, de acuerdo con la SICT, en los próximos días se ingresará nuevamente la documentación necesaria para obtener la autorización pendiente de la Semarnat.

La respuesta fue firmada por el maestro Hugo Enrique Fernández Sandoval, director de Enlace Legislativo, y dirigida a Jericó Abramo Masso, identificado en el documento como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los cálculos de Jericó Abramo Masso, sería hasta 2027 cuando el proyecto de rectificación de Los Chorros quede liberado, una vez que se completen los trámites pendientes para avanzar con la obra.

La rectificación de Los Chorros es un proyecto relacionado con la seguridad vial en una zona de la carretera federal 57 por la que circula transporte de carga y vehículos particulares. El tramo ha sido señalado por los riesgos que representa para los automovilistas, así como por las afectaciones que los accidentes generan en la circulación y el traslado de mercancías.

Con la información entregada al legislador, la SICT confirmó que el proyecto ejecutivo está concluido, pero el avance hacia la ejecución de los trabajos todavía depende de completar el procedimiento ambiental relativo a los terrenos forestales.