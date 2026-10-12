Coahuila busca atraer más turistas con sus ocho Pueblos Mágicos en encuentro nacional

Armando de la Garza, promotor turístico, informó que la delegación se integrará con representantes de los municipios, autoridades del sector, artesanos y prestadores de servicios. Entre las funcionarias que se prevé que asistan se encuentran la secretaria de Turismo estatal, Cristina Amezcua, y la subsecretaria Marta Moncada. Como parte de la organización, ya se estableció contacto con representantes de Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas y Arteaga.

Coahuila llevará la oferta turística de sus ocho Pueblos Mágicos al Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos , que tendrá como sede Expo Tampico, en Tamaulipas, del 26 al 29 de noviembre. La participación busca dar mayor proyección a los destinos del estado y abrir oportunidades para atraer visitantes mediante alianzas con operadores turísticos.

El encuentro permitirá mostrar atractivos que van más allá de los circuitos turísticos tradicionales, con propuestas relacionadas con la naturaleza, el vino, la paleontología, la historia y la gastronomía regional. La intención es acercar esta oferta a profesionales del sector y generar vínculos que contribuyan a incorporar los destinos coahuilenses en nuevos recorridos y paquetes turísticos.

De la Garza destacó el potencial de la Región Centro-Desierto, donde se ubican Cuatro Ciénegas y Candela, así como las posibilidades que ofrecen Parras de la Fuente y Arteaga. La promoción conjunta de estos lugares busca diversificar las visitas al estado y favorecer la actividad económica de las comunidades que dependen, en parte, de los servicios turísticos.

Sobre el traslado a Tampico, el promotor estimó que el recorrido por carretera toma alrededor de nueve horas, dependiendo del punto de partida. También se refirió a las preocupaciones por la seguridad en Tamaulipas y sostuvo que es necesario distinguir las condiciones de cada zona; en particular, consideró que Tampico cuenta con condiciones favorables para recibir visitantes y destacó su conectividad carretera.

La agenda de promoción también contempla una visita de reconocimiento de un representante de TUI Travel, grupo internacional vinculado con la industria turística, del 6 al 9 de noviembre. Según lo informado por De la Garza, el recorrido incluiría Parras el día 7 y Saltillo el 8, con la finalidad de conocer los atractivos de ambos destinos y explorar posibilidades de promoción en mercados internacionales.

Con estas actividades, Coahuila busca ampliar la difusión de sus destinos tanto en el mercado nacional como en el extranjero. La participación en el encuentro de Tampico y los recorridos previstos con el representante internacional forman parte de los esfuerzos para establecer contactos comerciales y dar mayor visibilidad a la diversidad turística del estado.

(CON INFORMACIÓN DE EL TIEMPO)