Psicólogo de UTRCC atiende 100 estudiantes con ansiedad y depresión; hay fila de espera

La ansiedad y la depresión son problemas que pegan fuertemente a los jóvenes de Monclova y municipios aledaños.

Un ejemplo de ello se vive en la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC), donde a tan solo unos meses de haberse iniciado el ciclo escolar, el departamento de psicología atiende a 100 jóvenes con estos problemas y hay otra cantidad más en espera de recibir la atención.

Jesús Alfredo Oyervides Valdés, rector de esta casa de estudios, declaró a VANGUARDIA que esta problemática a ido en asenso durante los últimos meses, y la universidad no es la excepción.

Destacó que, tal y como lo han anunciado expertos en salud mental y las mismas autoridades a nivel mundial, la ansiedad y depresión son padecimientos que incrementaron después de la pandemia por el COVID-19, lamentablemente muchos de ellos conllevan al suicidio.

“Esto es un efecto post pandémico así lo dictaminan las autoridades, estamos seguros que naturalmente tiene que ver que nuestros muchachos, en esa etapa de su vida lejos de estar viviendo y experimentando, hayan estado aislados”, expresó el rector.

Dijo que en la institución cuentan con mecanismos y protocolos de detección de este tipo de padecimientos psicoemocionales.

Además, se ha nombrado estratégicamente a jefes de grupos en las aulas, quienes cuentan con directores de carrera, que de manera gradual, sistemática y organizada, puedan detectar los casos que hay a su alrededor y así les canalicen de manera inmediata al departamento de psicología de a universidad.

“Ahorita la verdad, no ganaríamos nada tapando son con un dedo, tenemos agenda llena con el psicólogo de la universidad”, expresó Oyervides.

Son alrededor de 100 los alumnos los que han solicitado apoyo ante sus problemas emocionales y están siendo atendidos por el especialista de la institución, otros más han sido enviados a instituciones externas, dependiendo de la problemática que presentan.

“No es un tema que podamos nosotros notar y no actuar en consecuencia”, comentó.

Oyervides Valdés aclaró que se da aviso a la familia, para que entre los padres, el alumno y la escuela, se trabaje de manera coordinada en la superación de estos problemas.

“Y no soltemos, no descuidemos, porque no basta con que lo mandes una o dos veces al psicólogo, es vamos a darles seguimiento, vamos a retroalimentarnos de que esta pasando en su casa, que entorno esta teniendo este muchacho”, mencionó.

Destacó que es importante que los padres observen a sus hijos, analicen sus comportamientos y tengan comunicación con ellos constantemente aun y en la etapa de la juventud cuando los jóvenes se desapegan del seno familiar, esto debido a que en ocasiones en casa tienen un comportamiento diferente al de su círculo de amistades, escuela, etcétera.

“Los padres son quienes tienen la principal responsabilidad de estar al pendiente de los hijos, de su estabilidad emocional, mental, para tomar cartas en el asunto”, comentó el rector.

Por ahora la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila se encuentra en pláticas con la Facultad de Psicología Monclova de la Universidad Autónoma de Coahuila para tener apoyo de especialistas en la materia y atender a todos los alumnos que requieran ayuda.

“Es natural, es un tema natural que todos pueden ser susceptibles de padecer. Todos tenemos crisis de ansiedad, todos tenemos depresiones y como familia puma que somos realmente estamos para apoyarnos y vamos a brindar el apoyo hasta donde tope a nuestros muchachos”, concluyó.

