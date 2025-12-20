SSPC emite guía para prevenir fraudes digitales durante la temporada decembrina

Con el objetivo de proteger a la población frente al aumento de fraudes digitales durante la temporada navideña, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, dio a conocer una guía de recomendaciones orientadas a fortalecer la seguridad de las transacciones en línea y el uso responsable de las plataformas digitales.

La Policía Cibernética de Coahuila es considerada ya una pieza clave para el esclarecimiento de delitos relacionados con tecnología en la entidad.

De acuerdo con la SSPC, entre las modalidades de fraude más recurrentes en estas fechas se encuentran las reservaciones falsas, alquileres inexistentes, promociones engañosas difundidas en redes sociales, clonación de tarjetas bancarias, robo de datos personales y la suplantación de identidad mediante páginas web o perfiles que imitan a comercios legalmente establecidos.

La SSPC advirtió que, de manera particular, se ha detectado un incremento en los engaños relacionados con la venta de boletos de viaje, paquetes turísticos y experiencias vacacionales que aparentan ofrecer descuentos exclusivos, aprovechándose de la premura con la que muchas personas planean sus vacaciones y compras decembrinas.

Para reducir el riesgo de ser víctima de un fraude digital, la dependencia recomienda, entre otras acciones, verificar siempre que los sitios de compra en línea cuenten con protocolos de seguridad, identificables mediante el candado digital y direcciones que inicien con “https://”, así como evitar acceder a ofertas enviadas por mensajes, correos electrónicos o redes sociales que resulten poco creíbles.

Asimismo, exhorta a desconfiar de tiendas virtuales o perfiles recién creados que solo acepten depósitos o transferencias inmediatas, mantener contraseñas robustas y actualizadas, activar la verificación en dos pasos y evitar el uso de redes wifi públicas para realizar operaciones bancarias o pagos electrónicos.

En el caso de ofertas de viajes y hospedaje, la SSPC recomienda confirmar directamente con los proveedores, revisar el historial de los anfitriones, los comentarios de otros usuarios y la antigüedad de las cuentas, además de desconfiar de precios inusualmente bajos para la temporada. Para la compra de regalos, se aconseja recurrir a comercios formales y solicitar facturas, comprobantes de pago y datos del vendedor, especialmente cuando la transacción se realiza a través de redes sociales.

La guía también subraya la importancia de no compartir información confidencial como números de tarjeta, NIP, códigos de verificación o contraseñas, así como de desconfiar de llamadas que se presenten como supuestos representantes de instituciones bancarias. Revisar periódicamente los movimientos bancarios, activar alertas y reportar de inmediato cargos no reconocidos son otras de las medidas clave.

En compras presenciales, se recomienda no perder de vista la tarjeta al momento de pagar, utilizar terminales en zonas visibles y conservar los comprobantes. En transacciones en línea, la SSPC sugiere guardar capturas de pantalla de conversaciones, anuncios, comprobantes de pago y datos del vendedor, información que puede ser fundamental en caso de denuncia o reclamación.

Finalmente, la Secretaría llamó a la ciudadanía a tomarse el tiempo necesario para verificar, comparar y confirmar cualquier compra antes de realizar depósitos o compartir información personal. En caso de requerir orientación o presentar una denuncia, la SSPC recordó que la Unidad de Policía Cibernética brinda atención segura y confidencial, refrendando así su compromiso con la prevención de ciberdelitos y la protección de la seguridad digital de las familias.

¿QUÉ HACER?

1.- Tenga cuidado con los correos electrónicos que contengan documentos y archivos adjuntos; los archivos podrían tener un virus.

2.- Evite llenar formularios incluidos en mensajes de correo electrónico que le pidan su información personal.

3.- No conteste un correo electrónico no solicitado (spam) o mensajes en ventanas emergentes que le pidan información personal o financiera.

4.- No haga clic en vínculos de un correo electrónico no solicitado.

5.- Si recibe un correo electrónico que señala que es de una empresa con la que usted tiene negocios, contacte directamente a la empresa para verificar que el correo sea genuino.

6.- En lugar de hacer clic en el vínculo del correo no solicitado, inicie sesión directamente en el sitio web oficial de la empresa identificada en el correo electrónico.

7.- Si el correo electrónico parece ser de su banco o su cooperativa de crédito, de un emisor de tarjetas de crédito o de otra empresa con la que trata con frecuencia, tenga cuidado y no haga clic ni responda al correo electrónico. Usted puede encontrar la información oficial o legitima del negocio o banco en sus reportes bancarios. Las instituciones financieras no solicitan información personal via correo electrónico.

8.- Los hotspots de Wi-Fi ofrecen acceso gratuito a la Internet, se encuentran con frecuencia en cafeterías, bibliotecas, aeropuertos, hoteles, universidades y otros lugares públicos. Aunque son convenientes, las redes públicas de Wi-Fi con frecuencia no son seguras. Proteja su información personal mientras usa las redes públicas inalámbricas.

9.- Evite exponer información privada, como sus nombres de usuario, contraseñas y número de Seguro Social.

10.- Si un hotspot de Wi-Fi no le solicita una contraseña, entonces no es seguro. Otros usuarios en la red pueden ver lo que envía. Pueden tener acceso a su información personal, documentos privados, hasta a su identificación para iniciar sesiones sin su conocimiento o permiso.