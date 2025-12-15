Caídas bancarias en quincena evidencian el reto de migrar del efectivo a pagos digitales

CDMX.- Las caídas recurrentes en la banca digital durante 2025 han puesto en evidencia uno de los principales retos de la política pública orientada a reducir el uso de efectivo en México: la falta de continuidad y resiliencia en los servicios financieros digitales, particularmente en momentos de alta demanda como las quincenas.

A lo largo del año, usuarios de instituciones como BBVA, Banamex, Banorte, Santander, Nu, Banco Azteca y HSBC han reportado fallas para ingresar a aplicaciones móviles, realizar transferencias o pagar servicios, con picos visibles en fechas de pago de nómina y aguinaldos. Estos episodios contrastan con el objetivo de avanzar hacia una economía menos dependiente del dinero físico.

En conjunto, durante 2025 se han registrado 23 “caídas” de servicios de banca digital, contabilizando cada evento por institución. De ese total, BBVA acumuló siete incidencias, Banamex seis, Santander y Banorte tres cada uno, Nu dos, y Banco Azteca y HSBC una caída respectivamente, lo que refleja que las intermitencias no han sido casos aislados, sino un patrón recurrente en el sistema financiero digital.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), alrededor del 80% de las transacciones diarias en el país aún se realizan en efectivo, una proporción elevada frente a economías como Estados Unidos, Canadá o Australia. Para el organismo, reducir el uso de cash impulsa la inclusión financiera, disminuye costos y mejora la trazabilidad de la economía.

Sin embargo, especialistas advierten que la intermitencia de los servicios digitales puede frenar esa transición. Cuando las aplicaciones bancarias presentan fallas, los usuarios suelen recurrir nuevamente al efectivo como mecanismo de respaldo, reforzando su uso incluso entre personas ya bancarizadas.

Este comportamiento representa un desafío directo para iniciativas impulsadas por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como el fortalecimiento de CoDi y DiMo, la reducción de comisiones y la ampliación de cuentas de bajo nivel para pequeños comercios y personas físicas.

En la práctica, la adopción de pagos digitales no depende únicamente de incentivos regulatorios o económicos, sino de la confianza del usuario en que el sistema funcionará sin interrupciones, especialmente en momentos críticos. Analistas del sector coinciden en que la estabilidad del servicio es un factor clave para disminuir el uso de efectivo.

El propio sistema SPEI, columna vertebral de las transferencias electrónicas en el país, ha sido señalado en algunos episodios de alta demanda, aunque el Banco de México cuenta con un monitor de conexión para transparentar el estado operativo de los participantes.

Para la ABM, la reducción del efectivo debe ir acompañada de mayores inversiones en infraestructura tecnológica, protocolos de contingencia y una comunicación más clara con los usuarios cuando ocurren fallas, a fin de evitar pérdidas de confianza en los canales digitales.

Mientras tanto, la experiencia cotidiana de millones de usuarios muestra que la transición hacia una economía digital enfrenta un obstáculo central: no basta con promover el uso de pagos electrónicos si los servicios no garantizan disponibilidad permanente, especialmente cuando más se necesitan. Con información de Agencias