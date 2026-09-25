¿Quién es CIESA, la empresa detrás de la oferta por AHMSA?

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Coahuila
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    ¿Quién es CIESA, la empresa detrás de la oferta por AHMSA?
    La propuesta reavivó las expectativas sobre una posible reactivación de la acerera y el encendido nuevamente de sus hornos. ARCHIVO

Construcciones e Ingenierías Electromecánicas S.A de C.V. CIESA, empresa de ingeniería fundada en 2002, busca reactivar AHMSA bajo el liderazgo de su directivo José Arturo Domínguez Arteaga

La esperanza de que Altos Hornos de México (AHMSA) vuelva a encender sus hornos se reavivó este viernes luego de que el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), presentara una oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir la acerera durante la subasta.

Una consulta al Registro Público de Comercio hecha por VANGUARDIA muestra que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. tiene antecedentes registrales desde 2002, cuando fue constituida en Guadalajara, Jalisco, con una duración de 99 años.

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En su constitución, la empresa estableció como objeto social la promoción y desarrollo de ingenierías civiles y electromecánicas, instalaciones electromecánicas y de maquinaria, construcción de obras civiles, así como la compra, venta, arrendamiento e importación de maquinaria y equipo industrial.

El objeto social también contempla actividades relacionadas con la minería como la exploración, explotación, extracción, procesamiento, beneficio, fundición y comercialización de minerales metálicos y no metálicos, además de importar, beneficiar, fabricar, arrendar, exportar y consignar minerales metálicos y no metálicos, ferrosos y no ferrosos.

El registro señala que al momento de su constitución el administrador único era Christian Domínguez Ruiz, mientras que Esteban Alonso Jiménez Chambón y Alejandro Orozco Pimentel fueron designados como apoderados.

Posteriormente, en una asamblea celebrada el 31 de marzo de 2014, se modificó el objeto de la sociedad para incorporar, entre otras actividades, la exploración, explotación, extracción, procesamiento, beneficio, fundición y comercialización de minerales metálicos y no metálicos.

En esa misma inscripción aparece José Arturo Domínguez Arteaga como representante y delegado de la asamblea de socios. El registro lo identifica como ingeniero mecánico originario de Morelia, Michoacán.

Al realizar una consulta sobre Arturo Domínguez Arteaga en el Registro Público de la Propiedad aparece la sociedad CIESA Desarrollo S.A. de C.V., constituida apenas el 9 de septiembre de 2026, en Morelia, Michoacán.

La nueva sociedad tiene una duración de 99 años y sus socios son él, como administrador único y el antes nombrado Christian Domínguez Ruiz como apoderado.

El objeto social de CIESA Desarrollo es amplio y contempla actividades que abarcan la exploración, extracción, procesamiento y comercialización de minerales; la producción, transformación y comercialización de hierro y acero; la construcción y operación de infraestructura ferroviaria; proyectos de generación y almacenamiento de energía, así como servicios de ingeniería minera, metalúrgica, siderúrgica, ferroviaria, civil, mecánica, eléctrica, industrial, ambiental y energética.

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La sociedad también quedó facultada para adquirir y administrar terrenos, instalaciones industriales, plantas, talleres y otros activos; participar en asociaciones, alianzas estratégicas, coinversiones y consorcios; adquirir acciones de otras empresas y contratar créditos y financiamientos.

El acta establece además amplias facultades para su órgano de administración, entre ellas actos de administración, dominio, representación legal y operaciones financieras. En el documento consultado, José Arturo Domínguez Arteaga aparece como administrador único.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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