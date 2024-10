¿Quiénes han sido los delegados del Bienestar en Coahuila? Confían en ‘objetividad’ de nombramiento de Américo Villarreal

Durante el último día del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer la noticia de que la Secretaría del Bienestar, en su delegación de Coahuila, tendría un relevo que quedaría en manos del tamaulipeco, miembro de Morena, Américo Villarreal Santiago.

TRES DELEGADOS EN SEIS AÑOS

Desde su creación en 2018, la Secretaría del Bienestar ha visto desfilar a tres delegados diferentes a lo largo de seis años, previo a que Villarreal Santiago fuera colocado como la siguiente figura a ocupar el cargo que, entre otras cosas, se encarga de la entrega y distribución efectiva de los programas sociales hacia los más necesitados, además de que los recursos que se implementan sean transparentes.

EL ‘SUPER DELEGADO’

En el cargo de titular de la delegación, el primero que lo ocupó fue el exsenador Reyes Flores Hurtado, cuando el título trascendía como “superdelegado” y como una representación directa en la entidad del Gobierno Federal. La renuncia al cargo se presentó luego de asumir el relevo en el Senado tras el fallecimiento del electo senador, Armando Guadiana Tijerina.

GARZA DEL TORO Y SU ACTIVISMO EN MORENA

Después llegó al cargo Claudia Garza del Toro, quien es una de las miembros más activas de Morena en la región Centro de Coahuila, y quien renunció al cargo para contender primero por una candidatura con rumbo al Senado de la República, y después por la alcaldía de Monclova.

LLEGA LA FRONTERENSE AÍDA MATA

Luego, el cargo fue asumido por Aída Mata Quiñones, también una de las miembros activas de Morena en la misma región y fundadora del partido en la zona, quien además colaboró desde su creación con la socialización de los programas del Bienestar en zonas no necesariamente urbanas.

EL TAMAULIPECO AMÉRICO VILLARREAL LLEGA A COAHUILA COMO NUEVO DELEGADO

Respecto a que el nombramiento se diera a una persona ajena al constructo político de Morena en Coahuila o alguna otra figura local, el diputado de Coahuila, Alberto Hurtado, dijo que esto puede llegar a ser algo positivo, pues logrará que Villarreal Santiago le dé a las tareas específicas de la Secretaría una ejecución con objetividad, fuera de vicios partidistas.

“Cuando una persona viene de fuera, hace los trabajos equilibrados y sin ningún tipo de sesgo. A mí me hubiera preocupado que algún otro personaje político local tomara Bienestar, porque lo que iba a ocurrir es que iba a jalar hacia ciertos lados y no de manera equilibrada. Habrá más objetividad, mayor apertura porque no viene con chismes locales, viene de fuera con la finalidad de que el trabajo se haga de manera responsable”, expresó.

“Creo que Américo tiene una experiencia vasta en temas de programas sociales y operación territorial. Se va a parar en cualquier municipio de Coahuila y va a trabajar con todas y todos”, agregó.

Por otro lado, Aída Mata Quiñones aseveró que este es uno de los cargos que más demanda responsabilidad en el Estado, y esperó que el cargo se asuma con visión de entrega hacia los más vulnerables.

“La delegación estatal es un encargo muy noble con una gran responsabilidad. Es entregarse a nuestra gente más vulnerable, es conocer y recorrer nuestro estado. Hacer que las cosas sucedan para nuestro estado. Estar de la mano del pueblo y avanzar con quienes más nos necesitan. Apostamos por la continuidad de este proyecto histórico, el más importante del Gobierno Federal emanado de nuestro ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, por el bienestar de Coahuila, primero los pobres”, expresó.