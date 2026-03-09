Quinta Dorada aprovecha composta de Starbucks para fortalecer sus acciones ambientales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Quinta Dorada aprovecha composta de Starbucks para fortalecer sus acciones ambientales
    Karina Cantú y Fernando Cortez participaron en la jornada de aprovechamiento de residuos orgánicos transformados en fertilizante natural para los jardines del complejo. CORTESÍA

El hotel implementó una jornada de aprovechamiento de composta generada a partir de residuos orgánicos de Starbucks, con el objetivo de enriquecer sus áreas verdes, reducir desechos y fortalecer prácticas de sostenibilidad

Como parte de sus estrategias de responsabilidad ambiental, el hotel Quinta Dorada de Saltillo llevó a cabo una actividad de aprovechamiento de composta orgánica generada a partir de residuos de la cafetería Starbucks, acción con la que busca fortalecer sus prácticas de sostenibilidad y cuidado del entorno.

Durante la jornada participaron Karina Cantú, gerente del hotel Quinta Dorada, y Fernando Cortez, gerente de ventas del recinto, quienes realizaron la aplicación de la composta en diversas áreas verdes del complejo. El objetivo fue mejorar la calidad del suelo, aportar nutrientes naturales a la vegetación y favorecer el crecimiento de plantas y jardines dentro de las instalaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Transporte seguro, reto clave para sostener empleo femenino en manufactura

La composta utilizada se obtiene a partir de residuos orgánicos generados en la operación de Starbucks, principalmente restos de café y materiales biodegradables. Tras un proceso de transformación, estos desechos se convierten en un fertilizante natural que puede ser aprovechado para nutrir suelos y mantener espacios verdes.

La cafetería Starbucks opera en un local ubicado junto al hotel, inmueble que forma parte del complejo de Quinta Dorada, lo que ha facilitado el desarrollo de esta colaboración para dar un manejo responsable a los residuos orgánicos generados diariamente.

Especialistas en manejo ambiental destacan que el uso de composta orgánica permite mejorar la estructura del suelo, incrementar su capacidad para retener humedad y aportar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, además de reducir la necesidad de fertilizantes químicos.

$!Personal de Quinta Dorada aplicó composta orgánica proveniente de Starbucks en las áreas verdes del hotel, como parte de sus acciones de sostenibilidad.
Personal de Quinta Dorada aplicó composta orgánica proveniente de Starbucks en las áreas verdes del hotel, como parte de sus acciones de sostenibilidad. CORTESÍA

Asimismo, este tipo de prácticas contribuye a disminuir la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios, promoviendo un modelo de economía circular en el que los desechos orgánicos se transforman en recursos útiles.

Con esta iniciativa, Quinta Dorada reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el impulso de acciones sostenibles, al tiempo que fortalece alianzas con empresas que comparten una visión de responsabilidad ambiental y desarrollo sustentable dentro de la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
Sostenibilidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)
true

POLITICÓN: Caso Lady Relojes: Fiscalía de Coahuila, tras la pista de una red criminal con base en Monterrey
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno presentará un acuerdo con plataformas como Facebook, Instagram y TikTok para implementar medidas que permitan combatir la violencia digital, especialmente aquella dirigida contra las mujeres.

Sheinbaum presentará un acuerdo con Facebook y TikTok para combatir violencia contra las mujeres
El llamado surge tras el rescate de un grupo de jóvenes que no logró descender antes de que anocheciera.

Coahuila: llaman a extremar precauciones en la sierra ante cambios climáticos y extravíos
Organizadoras y participantes impulsaron este primer torneo enfocado en el ajedrez femenil en Coahuila.

Histórico: organizan en Saltillo el primer torneo de ajedrez en Coahuila hecho por y para mujeres
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Noem fue destituida poco después de que aparentemente cruzara una de las pocas líneas rojas de la Casa Blanca de Trump: pareció delegar la responsabilidad de sus propios problemas políticos a la Casa Blanca.

Kristi Noem resistió escándalos y controversias, luego cruzó una línea roja de Trump