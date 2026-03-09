Quinta Dorada aprovecha composta de Starbucks para fortalecer sus acciones ambientales

Como parte de sus estrategias de responsabilidad ambiental, el hotel Quinta Dorada de Saltillo llevó a cabo una actividad de aprovechamiento de composta orgánica generada a partir de residuos de la cafetería Starbucks, acción con la que busca fortalecer sus prácticas de sostenibilidad y cuidado del entorno. Durante la jornada participaron Karina Cantú, gerente del hotel Quinta Dorada, y Fernando Cortez, gerente de ventas del recinto, quienes realizaron la aplicación de la composta en diversas áreas verdes del complejo. El objetivo fue mejorar la calidad del suelo, aportar nutrientes naturales a la vegetación y favorecer el crecimiento de plantas y jardines dentro de las instalaciones. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Transporte seguro, reto clave para sostener empleo femenino en manufactura

La composta utilizada se obtiene a partir de residuos orgánicos generados en la operación de Starbucks, principalmente restos de café y materiales biodegradables. Tras un proceso de transformación, estos desechos se convierten en un fertilizante natural que puede ser aprovechado para nutrir suelos y mantener espacios verdes. La cafetería Starbucks opera en un local ubicado junto al hotel, inmueble que forma parte del complejo de Quinta Dorada, lo que ha facilitado el desarrollo de esta colaboración para dar un manejo responsable a los residuos orgánicos generados diariamente. Especialistas en manejo ambiental destacan que el uso de composta orgánica permite mejorar la estructura del suelo, incrementar su capacidad para retener humedad y aportar nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, además de reducir la necesidad de fertilizantes químicos.

Asimismo, este tipo de prácticas contribuye a disminuir la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios, promoviendo un modelo de economía circular en el que los desechos orgánicos se transforman en recursos útiles. Con esta iniciativa, Quinta Dorada reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el impulso de acciones sostenibles, al tiempo que fortalece alianzas con empresas que comparten una visión de responsabilidad ambiental y desarrollo sustentable dentro de la comunidad.

Publicidad