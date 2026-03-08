Coahuila: Transporte seguro, reto clave para sostener empleo femenino en manufactura

Las mujeres representan alrededor del 36.5 por ciento del personal ocupado en la industria manufacturera en México, de acuerdo con la Encuesta Anual de la Industria Manufacturera del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta participación equivale a aproximadamente 1.76 millones de empleos en sectores como el textil, automotriz y electrónico.

Sin embargo, para muchas empresas del sector, uno de los principales desafíos para mantener y ampliar esta participación no se encuentra dentro de las plantas, sino en el traslado hacia los centros de trabajo, especialmente cuando se trata de cubrir turnos nocturnos o extendidos.

El tema adquiere relevancia en regiones industriales del país. En el caso de Saltillo, por ejemplo, el municipio registra el porcentaje más alto de personas que trabajan en la industria respecto a su población en edad laboral, según datos del Inegi.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2025 indica que la capital de Coahuila tiene una tasa de ocupación del 46.6 por ciento en el sector secundario, que incluye actividades como construcción, electricidad, industria extractiva y, particularmente, la industria de la transformación, donde se concentran las plantas manufactureras automotrices y electrónicas.

MOVILIDAD LABORAL INFLUYE EN PERMANENCIA Y PRODUCTIVIDAD

En el marco del Día Internacional de la Mujer, especialistas advierten que garantizar traslados seguros se ha convertido en un factor determinante para la permanencia de las trabajadoras en el sector industrial.

Rodrigo Martínez, director general de la empresa de tecnología de movilidad Kolors, señala que en jornadas nocturnas el traslado hacia y desde los centros laborales puede representar un riesgo si no existen condiciones adecuadas de seguridad.

“En turnos extendidos, la exposición a zonas con poca iluminación, tiempos de espera prolongados o rutas sin monitoreo incide en la rotación, complica la cobertura de vacantes y limita la capacidad productiva”, explicó.

Ante este panorama, diversas empresas en corredores industriales del norte, El Bajío y el centro del País han comenzado a incorporar sistemas de registro y monitoreo de rutas como parte de sus protocolos de seguridad.

De acuerdo con el especialista, las compañías que supervisan recorridos, monitorean unidades y auditan horarios logran reducir incidentes, disminuir la rotación de personal y ampliar su base de talento disponible.

Uno de los efectos más visibles de la falta de condiciones seguras de traslado es la rotación laboral. Cuando una trabajadora deja su empleo por problemas relacionados con transporte, las empresas deben asumir costos de reclutamiento, capacitación e inducción, además de enfrentar periodos de menor capacidad productiva.

En sectores como el textil y de confección —donde la participación femenina suele ser mayoritaria— la ausencia de transporte con estándares de seguridad puede acelerar la salida de personal y retrasar la cobertura de vacantes.

Kolors identifica tres factores que incrementan el riesgo en el traslado del personal: rutas sin registro GPS que impiden verificar trayectos o incidentes, horarios descoordinados que obligan a esperar en zonas inseguras, y la falta de canales de reporte inmediato ante emergencias.

Según el análisis, cuando se implementan sistemas de monitoreo y control en el transporte laboral se reduce la rotación femenina y mejora la estabilidad de los turnos, lo que permite mayor previsibilidad en la producción y fortalece el cumplimiento de tiempos de entrega.

Para Martínez, la movilidad laboral se ha convertido en un elemento estratégico para la competitividad industrial. “Las organizaciones que atraen y sostienen talento femenino no dependen de la suerte, sino de datos y monitoreo. Resolver el traslado no solo protege a las colaboradoras; también determina la capacidad de expansión de las industrias”, afirmó.