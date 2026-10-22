Ramos Arizpe alista operativos de seguridad y mantenimiento en panteones por Día de Muertos y Halloween

Las cuadrillas de mantenimiento ya iniciaron trabajos de limpieza y remozamiento en los panteones San Nicolás y San Ignacio para garantizar espacios dignos a las familias que acudirán durante el fin de semana a recordar a sus difuntos.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante la proximidad de las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe pondrá en marcha un operativo coordinado entre Seguridad Pública, Protección Civil y Servicios Concesionados para resguardar a los visitantes y mantener el orden en el municipio.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Alejandro González Farías, señaló: “Tenemos operativos, incluso yo me adelantaría también al tema de la limpieza y el remozamiento en estos espacios, tanto en el panteón San Nicolás como en San Ignacio, ya han empezado a trabajar cuadrillas para que todos los visitantes puedan tener un mejor espacio”.

Para facilitar la afluencia de las personas, los camposantos abrirán desde las 7:00 de la mañana y extenderán su servicio hasta las 7:00 de la tarde, aprovechando la luz natural del día y dando mayor flexibilidad de horario a la ciudadanía.

En el ámbito preventivo, Protección Civil supervisará el acordonamiento de zonas de riesgo dentro de los cementerios y regulará la instalación de puesteros en el exterior, inspeccionando de manera estricta los comercios que utilicen tanques de gas para prevenir accidentes.

A la par, la corporación policiaca desplegará dispositivos de vialidad y vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad donde suelen congregarse caravanas de vehículos, motociclistas y familias para regalar dulces o exhibir autos decorados por Halloween, como la plaza del Ixtlero y la Alameda.

Sobre estas actividades en las calles, González Farías puntualizó: “Esto nos obliga a tener distintos operativos de seguridad por toda la ciudad, brindando la atención tanto a las personas que participan de esta demostración o de estas actividades como a todos aquellos niños que acudan a disfrutarlo”.

Finalmente, el funcionario municipal hizo un llamado a la responsabilidad de conductores y padres de familia para extremar precauciones durante los recorridos nocturnos, con el fin de evitar incidentes que lamentar durante estas festividades.