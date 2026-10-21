Concluye el foro internacional ‘Bridges Over Water’: urge superar asimetrías y homologar datos hídricos entre México y EU

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Coahuila
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    Concluye el foro internacional ‘Bridges Over Water’: urge superar asimetrías y homologar datos hídricos entre México y EU
    El foro llamó a fortalecer el diálogo y la participación ciudadana para reconocer la magnitud del problema del agua y avanzar hacia soluciones. LUCÍA PÉREZ

Destacan la urgencia de integrar a comunidades locales y pueblos indígenas bajo la premisa ‘nada sobre nosotros sin nosotros’

Tras dos jornadas de análisis y debate, celebradas los días 20 y 21 de octubre, concluyó el encuentro internacional Bridges Over Water (Puentes sobre el agua), coorganizado por el Foro Permanente de Aguas Binacionales, el Rosenberg International Forum on Water Policy, a través del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de California, y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), como anfitrión local.

Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales, señaló que estos espacios abren la puerta al diálogo y a la participación ciudadana. Asimismo, llamó a los involucrados a reconocer la magnitud del problema hídrico para avanzar hacia la búsqueda de soluciones.

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El simposio reunió a expertos, académicos y representantes comunitarios con el objetivo de establecer una hoja de ruta técnica e institucional frente a la crisis hídrica transfronteriza.

Entre las principales conclusiones, los especialistas coincidieron en que, aunque México y Estados Unidos trabajan conjuntamente en la gestión de los recursos hídricos compartidos, persisten profundas brechas económicas e institucionales que generan desequilibrios en las negociaciones fronterizas.

Para construir acuerdos duraderos, los participantes destacaron la necesidad de superar las asimetrías históricas y reconocer plenamente a México como un socio con igualdad de voz y respeto en las decisiones bilaterales.

HOMOLOGACIÓN DE DATOS Y CIENCIA

Uno de los principales retos metodológicos identificados durante las mesas de análisis fue la necesidad de homologar los datos y las metodologías científicas.

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Los especialistas plantearon la necesidad de reconocer a México como un socio en igualdad de condiciones. LUCÍA PÉREZ

Los expertos recalcaron la importancia de unificar los mapas geológicos y establecer protocolos comunes para que ambos países midan y monitoreen los pozos y acuíferos transfronterizos con los mismos criterios.

En el ámbito social, se reafirmó el principio de «nada sobre nosotros sin nosotros», mediante un llamado a incorporar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre las cuencas.

PROYECCIÓN A 2050-2070

El informe final del encuentro también destacó el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la conservación y gestión de los recursos hídricos.

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A partir de la experiencia de coaliciones como Revive el Río (Raise the River), se subrayó que la colaboración efectiva requiere anteponer las necesidades de las cuencas a los intereses individuales. Asimismo, se reconoció que las organizaciones civiles mexicanas desarrollan proyectos ambientales con una calidad e impacto iguales o superiores a los de sus contrapartes estadounidenses.

Finalmente, los organizadores enfatizaron la importancia de garantizar la continuidad institucional y el relevo generacional para enfrentar los escenarios climáticos futuros.

Ante la previsión de que la disponibilidad de agua en las cuencas de los ríos Bravo y Colorado sea drásticamente distinta entre 2050 y 2070, los participantes llamaron a mantener un diálogo técnico permanente que permita coordinar la distribución y conservación del recurso hídrico.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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