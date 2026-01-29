Ayuntamiento de Saltillo refuerza programa ‘Aquí andamos’

Con el despliegue de 81 cuadrillas integradas por 533 colaboradores municipales, el Ayuntamiento de Saltillo relanzó este jueves el programa “Aquí Andamos”, con el objetivo de reforzar acciones de mantenimiento urbano y servicios públicos en todos los sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que las brigadas comenzaron operaciones desde este mismo día en el oriente, poniente, norte, sur y centro del municipio. “A partir del día de hoy, 81 cuadrillas de las brigadas Aquí Andamos andarán trabajando por todos los sectores de Saltillo”, afirmó.

De acuerdo con el alcalde, el programa abarcará trabajos de embellecimiento, deshierbe, pintura, rehabilitación de avenidas y calles, atención a vialidades, iluminación, recolección de basura, reforestación y mantenimiento de plazas y parques. “Le vamos a entrar con todo a todos los servicios municipales”, dijo.

Uno de los ejes centrales del relanzamiento es la rehabilitación de pavimento, rubro en el que el municipio incrementó su capacidad operativa. Díaz González explicó que en 2024 se contaba con cuatro cuadrillas para este tipo de trabajos, cifra que aumentó a siete durante 2025 y que para este año llegará a 17 brigadas especializadas.

Compartió que estas cuadrillas operan con maquinaria especializada para atender grietas, desgaste del pavimento y baches, principalmente en vialidades principales, mientras que otras brigadas se concentrarán en colonias y sectores de la ciudad.

Además, el programa contempla cuadrillas enfocadas en soldadura, rehabilitación de infraestructura menor y mantenimiento de espacios públicos. “Habrá brigadas que estarán trabajando en plazas y parques de las colonias, además de las acciones de servicios públicos y medio ambiente”, agregó.

El edil detalló que este reforzamiento fue posible tras la adquisición de tres camiones especializados, maquinaria y equipamiento, como cortadoras, compactadoras, vibradoras y planchas térmicas, herramientas que permiten atender de manera inmediata grietas, agrietamientos tipo “cocodrilo” y baches. “Tienen una plancha que calienta, baja, funde y va reparando los diferentes agrietamientos en el tema del bache”, explicó, al señalar que estas brigadas operarán principalmente en vialidades principales.

El alcalde reconoció que el pavimento es uno de los principales retos para el municipio debido a su desgaste acumulado. “El tema del pavimento es un tema que, como lo he estado comentando, este está muy desgastado desde hace muchos años y es un tema que tenemos que estar tratando de entrarle con un mantenimiento todos los días”, dijo.

Finalmente, afirmó que el objetivo del programa es mejorar las condiciones urbanas de manera permanente. “Tenemos que buscar una mejora continua y trabajar todos los días para mantener y mejorar las condiciones de la ciudad”, concluyó.