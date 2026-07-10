Ramos Arizpe anuncia inversiones por 200 mdd pese a retos del T-MEC

El edil explicó que uno de los proyectos más importantes corresponde a Whirlpool, empresa que trasladará parte de sus operaciones de manufactura desde Monterrey hacia Ramos Arizpe mediante una inversión de 15 millones de dólares.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció la llegada de nuevas inversiones privadas al municipio por alrededor de 200 millones de dólares, destinadas a distintos parques industriales y que, aseguró, mantienen el dinamismo económico de la región pese a la incertidumbre por las próximas modificaciones al T-MEC.

“Se va a aumentar a 2 millones y medio la fabricación de refrigeradores aquí en Ramos Arizpe. Esto con una inversión de 15 millones de dólares y con una contratación de 800 nuevos empleos en la empresa”, afirmó.

Gutiérrez Merino reconoció que las políticas arancelarias de Estados Unidos hacia los vehículos eléctricos provocaron una reducción cercana al 20 por ciento en las proyecciones del sector automotriz, obligando a algunas empresas a reconfigurar su producción.

“Las empresas que hay, el 80 por ciento son automotrices, pero estamos tratando de generar otra para que no nos golpee como se nos ha estado golpeando... lo que es la empresa automotriz con los nuevos aranceles”, explicó.

Pese a este escenario, descartó una salida de inversiones hacia otros países y aseguró que factores como el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, la conectividad ferroviaria y la infraestructura industrial mantienen a Ramos Arizpe como un destino competitivo para nuevos proyectos.

Finalmente, invitó a las personas interesadas en obtener un empleo formal a acercarse a la Secretaría de Fomento Económico municipal para conocer las vacantes que surgirán con estas expansiones industriales.