Mariangela Medina es convocada nuevamente con México Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia

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    Mariangela Medina es convocada nuevamente con México Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia
    Medina continúa dentro del proceso mundialista tras participar en la gira de preparación realizada en España. FOTO: IG/MARIANGELA MEDINA

La arquera saltillense fue convocada por Doriva Bueno para la última concentración de la Selección Mexicana Femenil Sub-20 antes de la Copa Mundial de Polonia 2026

La portera saltillense Mariangela Medina fue incluida nuevamente en la convocatoria de la Selección Nacional de México Femenil Sub-20, que realizará una concentración del 10 al 17 de julio como parte de la etapa final de preparación rumbo a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Polonia 2026.

La lista fue dada a conocer por el director técnico Doriva Bueno, quien convocó a 25 futbolistas para trabajar en los últimos detalles antes de que el representativo nacional emprenda su participación en la máxima competencia de la categoría.

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Medina, quien milita en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), continúa formando parte del grupo que ha seguido de cerca el proceso mundialista durante este año. La guardameta coahuilense ya había sido considerada en la gira de preparación realizada en España durante febrero y marzo, donde México enfrentó a las selecciones juveniles de Países Bajos, España e Inglaterra.

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En esta nueva concentración, la arquera comparte la convocatoria con Dayra Bustos, del Atlético de San Luis, y Camila Vázquez, de Atlas, quienes integran el grupo de porteras elegidas para esta etapa de trabajo.

El cuerpo técnico aprovechará estos días para afinar aspectos físicos, tácticos y futbolísticos antes de definir la plantilla que viajará a Europa. Además, el equipo sostendrá un partido amistoso frente a Toluca Femenil el próximo 17 de julio, encuentro que servirá como una de las últimas pruebas antes del Mundial.

La convocatoria mantiene una base importante de futbolistas que participan en la Liga MX Femenil, aunque también incluye jugadoras que desarrollan su carrera en el futbol universitario de Estados Unidos. Entre los nombres destacan elementos como Mía Villalpando, de Tigres; Berenice Ibarra, de Pachuca; Anaiya Miyazato, también de UCLA; y Sara Ortiz, de Monterrey, quienes han formado parte del proceso durante los meses previos.

Para Mariangela Medina, este llamado representa una nueva oportunidad de consolidarse dentro de la selección juvenil y mantenerse en la pelea por un lugar en la lista definitiva para la justa mundialista.

México llegará a Polonia con la intención de mejorar lo realizado en la edición de Colombia 2024, donde avanzó hasta los octavos de final antes de quedar eliminado por Estados Unidos en tiempo extra.

Con esta concentración, la Selección Mexicana Sub-20 entra en la recta final de su preparación, mientras jugadoras como la arquera saltillense buscan asegurar su presencia en el torneo que reunirá a las mejores selecciones juveniles del mundo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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