$!Trump reabre diálogo con Irán pese a declarar terminado el alto al fuego y llamar “basura” a su gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura de las conversaciones con Irán, pese a que horas antes había asegurado que negociar con el gobierno iraní era una “pérdida de tiempo” y que, desde su perspectiva, el memorando de entendimiento que establecía un alto al fuego había concluido. El mandatario informó la decisión mediante un mensaje publicado en su cuenta personal de Truth Social, en el que señaló que fue la República Islámica la que solicitó retomar el diálogo. “La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP”, escribió. El anuncio se produjo después de que Trump calificara previamente al gobierno iraní como “basura” y “mentirosos”, además de afirmar que negociar con Teherán carecía de sentido.

PERSISTEN DUDAS SOBRE EL FUTURO DEL CONFLICTO El mensaje del presidente estadounidense generó cuestionamientos respecto al rumbo de la relación entre ambos países, debido a que el anuncio de reanudar las conversaciones se produjo al mismo tiempo que sostuvo que el alto al fuego había terminado. Las interrogantes surgieron en torno al objetivo de regresar a la mesa de negociaciones si el memorando de entendimiento ya no se considera vigente y el cese de hostilidades fue dado por concluido por Washington. La reanudación del diálogo ocurre en un contexto de incertidumbre respecto al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, luego de que el pasado 28 de febrero Washington e Israel iniciaran operaciones militares contra territorio iraní. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENFRENTÓ NUEVOS EPISODIOS DE VIOLENCIA Esta semana se cumplieron 20 días de la firma del memorando de entendimiento de 14 puntos suscrito entre Estados Unidos e Irán, cuyo propósito era establecer un alto al fuego durante 60 días para facilitar la negociación de un acuerdo definitivo. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, Irán atacó tres buques petroleros pertenecientes a naciones árabes en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos estratégicos para el comercio internacional de hidrocarburos. Tras esos hechos, el gobierno estadounidense ordenó una nueva oleada de ataques militares contra objetivos iraníes durante dos jornadas consecutivas. Posteriormente, Trump declaró que el memorando de entendimiento había terminado, afirmación que fue interpretada como el fin del esquema de cese al fuego establecido semanas antes.

ISRAEL AFIRMA HABER DESCUBIERTO UN SUPUESTO PLAN CONTRA TRUMP El anuncio de la reapertura de las conversaciones coincidió con un pronunciamiento del gobierno de Israel, que aseguró haber descubierto un presunto plan iraní para asesinar al presidente de Estados Unidos. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni Donald Trump habían emitido comentarios públicos sobre esa afirmación. Diversos analistas especializados en Medio Oriente, citados en Washington, consideran que la revelación realizada por el gobierno encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu podría buscar incrementar la presión sobre la administración estadounidense para mantener o intensificar las operaciones militares contra Irán. NETANYAHU MANTUVO DIFERENCIAS CON EL MEMORANDO Después de la firma del memorando de entendimiento, el gobierno israelí manifestó diferencias respecto al alcance del acuerdo. De acuerdo con la información disponible, Israel no consideró que el cese al fuego incluyera sus operaciones militares en Líbano, por lo que mantuvo acciones en ese frente de conflicto. QATAR MANTIENE LABORES DE MEDIACIÓN ENTRE WASHINGTON Y TEHERÁN Mientras continúan los movimientos diplomáticos, la agencia semioficial iraní Tasnim informó que una delegación de Qatar llegó este viernes a Irán con el objetivo de fortalecer el papel de Doha como mediador entre ambas naciones. Según el reporte, la misión está encabezada por un asesor del ministro de Asuntos Exteriores de Qatar y contempla reuniones con el canciller iraní, Abbas Araghchi, en la ciudad de Mashhad. La visita ocurre después de que concluyeran los servicios conmemorativos por el fallecimiento del exlíder supremo Ali Jamenei. QATAR E IRÁN MANTIENEN DIFERENCIAS POR INCIDENTE EN ORMUZ Esta semana, el gobierno de Qatar acusó a Irán de atacar un petrolero de propiedad catarí durante los incidentes registrados en el estrecho de Ormuz, donde también fueron alcanzadas otras dos embarcaciones. Las autoridades iraníes rechazaron esa acusación y negaron haber participado en el ataque contra el buque catarí.

CONTINÚAN CONTACTOS DIPLOMÁTICOS INDIRECTOS De acuerdo con tres fuentes consultadas por CBS News, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan de manera indirecta mediante la mediación de Qatar. Las fuentes señalaron que siguen existiendo “conversaciones activas” orientadas a reducir las tensiones derivadas de los recientes enfrentamientos. Doha ha fungido como intermediario entre ambos gobiernos en los esfuerzos para disminuir el conflicto surgido tras las disputas relacionadas con el control de las rutas marítimas ubicadas en el estrecho de Ormuz. Asimismo, un funcionario estadounidense citado por CBS News indicó que, durante los ataques realizados esta semana, uno de los objetivos militares fueron las vías férreas utilizadas por Irán para transportar suministros militares. El memorando de entendimiento firmado en Islamabad contemplaba originalmente una vigencia aproximada hasta el 18 de agosto; sin embargo, los acontecimientos registrados en los últimos días, así como las declaraciones de Donald Trump sobre el fin del alto al fuego y la reanudación de las conversaciones con Teherán, mantienen abierto el panorama sobre la evolución del conflicto y del proceso diplomático entre ambas naciones.

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