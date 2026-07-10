Coahuila: Interesan Jericó Abramo y Enrique Martínez y Morales a Morena y MC para 2027

Por esa razón, los partidos Morena y Movimiento Ciudadano reactivaron su interés de invitarlos a abanderarlos en la elección a alcaldes y diputados federales en el 2027.

Encuestas recientes registran al diputado federal del PRI, Jericó Abramo, y al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, con buenos índices de popularidad estatal.

Abramo Masso ya fue convocado hace algunos años por la 4T a contender bajo las siglas de Morena como candidato a gobernador y luego a la presidencia municipal de Saltillo.

Martínez y Morales se mantiene desde hace dos que tres sexenios como un objetivo especial de MC para representarlos en procesos electorales para diversos cargos de elección popular.

Sin embargo, ambas figuras priistas no han hecho caso al canto de las sirenas y han decidido mantenerse en el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de las tentadoras ofertas.

Jericó y Enrique frisan ya los cincuenta años y deberán, más temprano que tarde, tomar una decisión sobre sus aspiraciones políticas antes de que la edad se les venga encima.

Hoy, los sondeos de preferencias electorales están a su favor, pero la popularidad es veleidosa, así es que tendrán que analizar seriamente las intenciones de los partidos opositores.

¿Usted qué opina?

LOS MOTIVOS DEL ‘TIGRE’

Un mal amigo y un pésimo asesor jurídico y político resultó Ricardo Mejía Berdeja para los hermanos Tony y Tania Flores.

Lo único que ambos han conseguido del líder del PT es una diputación plurinominal para Tony y la prisión preventiva oficiosa dictada ayer por un juez para Tania Flores.

Fuentes cercanas a los dos diputados señalaron que Mejía Berdeja se ha dedicado a exprimir al legislador local del PT, merced al desconocimiento de éste del derecho y de la política.

Con promesas de convertirlo en alcalde de Múzquiz y de visitas a figuras políticas, logró deslumbrar al empresario carbonero dispuesto a abrir la billetera en la búsqueda de este sueño.

El dirigente del PT, por resentimientos personales y de grupo, logró distanciar y enemistar a “La Floriza” con Palacio Rosa, donde los hermanos eran recibidos y atendidos con cortesía.

Ricardo es también el gran culpable del infierno que ahora mismo vive Tania Flores, presa en un penal saltillense, mientras que él aprovecha el caso para pavonearse como gran defensor.

Mejía Berdeja trae al legislador en receso, en un recorrido con senadores del PT, para criticar al gobierno estatal, cuando lo verdaderamente importante es el tema jurídico de la hermana.

Una declaración, un exhorto, una crítica, no van a sacar de prisión a la ex alcaldesa de Múzquiz, aunque sirve para justificar la perniciosa e interesada conducta del diputado federal del PT.

Tony y Tania están solos y en una posición política en la que dependen íntegramente de Ricardo, que los usa y aprovecha para fines personales y para atacar sin él dar la cara a sus enemigos.

Negocio redondo para el “Tigre”...

ROTOPLAS EN OFERTA

El diputado local morenista, Alberto Hurtado, convocó ayer a los habitantes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga a registrar su pedido de tinacos al celular 844 608 36 92.

El costo del tinaco Rotoplas plus, con capacidad de mil 100 litros, es de dos mil 325 pesos y se entregarán el 15 de julio en la calle Júpiter y Pirul, de la colonia Saltillo 2000.

Alberto Hurtado aclaró que el precio puede ser considerado alto, pero enfatizó que esos tanques almacenadores de agua tienen un costo comercial de entre 4 mil y 5 mil pesos.

Para inscribirse y lograr la oferta hay que enviar mensaje de WhatsApp al número celular antes citado...

MISMA AGENDA

El diputado local por Morena, Antonio Attolini, rechazó cualquier acuerdo a oscuras con el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, aunque reconoció que se le nota interés por la ciudad.

“Por lo que veo, el actual alcalde está haciendo para Torreón lo que yo he estado pidiendo por años y no es algo que se tenga que celebrar, pero vale la pena reconocerlo”, dijo.

Attolini Murra fue uno de los críticos más duros y certeros contra el ex presidente municipal, Román Alberto Cepeda, al que acusó de tener a Torreón en el abandono.

El aguerrido legislador de la 4T se mantiene atento a la actuación de Riquelme Solís y cuando se le tenga que criticar lo hará con todo el rigor necesario.