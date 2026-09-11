Ramos Arizpe: apagones de CFE afectan pozos de agua y lluvias saturan drenajes

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) trabaja en turnos continuos y nocturnos para atender afectaciones en la red hidráulica y de drenaje de Ramos Arizpe. Explicó que durante las lluvias se incrementa la obstrucción de las alcantarillas debido a escombro, arena y otros materiales que son dejados en la vía pública y terminan arrastrados hacia la red.

“Muchas de las personas que construyen en sus casas dejan las arenas o dejan el escombro afuera de sus casas; llueve y se van directamente a las coladeras, y las coladeras se van ensolvando, se van tapando”, señaló el munícipe. Además de los problemas en el drenaje, Gutiérrez Merino indicó que el suministro de agua se ha visto afectado por interrupciones en la energía eléctrica, las cuales impiden el funcionamiento de los equipos de bombeo. “Tuvimos un problema con la CFE, tuvimos 12 cortes, 12 apagones en un día; pues todo ese día no tuvimos servicio de agua en varias colonias”, puntualizó. De acuerdo con el alcalde, cuando la red hidráulica se vacía por completo, la recuperación de la presión y el restablecimiento del servicio pueden tardar hasta dos días.

También señaló que el municipio ha enfrentado actos de vandalismo en la infraestructura. Como ejemplo mencionó el sector Analco, donde fue sustraído el cableado de un pozo, por lo que fue necesario realizar reparaciones para reducir las afectaciones en los horarios de suministro. Gutiérrez Merino agregó que la administración municipal mantiene gestiones con la Comisión Federal de Electricidad para atender problemas de capacidad eléctrica en sectores como UrbiVilla y en los ejidos Paredón y Mesillas, donde, según dijo, se han presentado periodos de hasta tres días sin electricidad. Indicó que entre las alternativas planteadas se encuentra aumentar la capacidad de los transformadores y fortalecer la infraestructura eléctrica ante el crecimiento urbano e industrial de Ramos Arizpe. “Ya no da abasto. A lo mejor esa podría ser una forma de poner subestaciones aquí, que den más potencia hacia todo lo que son las empresas y Ramos”, comentó sobre las conversaciones que, aseguró, se mantienen con la superintendencia de la CFE.