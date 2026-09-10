Exigen a CFE frenar apagones que afectan al servicio de agua y la industria

Las fallas en el suministro de energía eléctrica atribuidas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han provocado afectaciones en pozos del Acuífero Sur operados por Aguas de Saltillo (Agsal), además de impactar actividades de la industria y el sector restaurantero, de acuerdo con autoridades municipales y representantes empresariales. El alcalde Javier Díaz González exhortó a la CFE a agilizar las reparaciones necesarias para restablecer la energía en los pozos afectados y, con ello, normalizar el suministro de agua. Señaló que la problemática, registrada desde el pasado fin de semana, alcanza alrededor de 200 colonias y aproximadamente 300 mil habitantes.

“En el 2025 tuvimos 39 afectaciones por tema de apagones que fueron de más de una hora y en lo que va del 2026 llevamos 38, entonces es un tema recurrente y que está sucediendo no solamente en esta región, sino en muchas otras regiones del país, por ello hacemos un llamado a la Comisión Federal de Electricidad a poner manos a la obra para poder garantizar el suministro de agua a la población saltillense”, dijo. AFECTACIONES A LA INDUSTRIA Arturo Reveles, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, señaló que las empresas también han resentido los apagones, principalmente por las repercusiones en productividad y los paros de líneas de producción. Agregó que el organismo empresarial busca sostener un encuentro con Roberto Velázquez, superintendente de la CFE, para plantearle la situación. “Estamos esperando tener un acercamiento con el superintendente de CFE, Roberto Velázquez, para comentarle las afectaciones que tiene la industria, lo que nos afecta en temas de productividad y paros de línea, y nos preocupa el tema del agua porque sabemos que hay pozos que opera Aguas de Saltillo a través de la energía y que se han visto afectados”, refirió. Los problemas derivados de las interrupciones eléctricas también alcanzan al sector restaurantero. Isidoro García, presidente de Canirac, explicó que las fallas en el abastecimiento de agua repercuten directamente en las actividades de los establecimientos, debido a que el recurso es necesario tanto para la preparación de alimentos como para las tareas de limpieza y los servicios generales.

“Definitivamente se empiezan a tener problemas en temas como los procesos de alimentos, ya que prácticamente todos requieren del agua en algún momento para hervir, hacer cocciones, limpieza y, lógicamente, para los servicios generales”, mencionó. PIDEN GARANTIZAR ENERGÍA PARA LOS POZOS Eduardo Medrano, regidor y diputado local electo, se sumó al llamado para que la CFE regularice el suministro de energía eléctrica y se garantice la operación de los pozos. En su posicionamiento, atribuyó las fallas actuales a una falta de inversión en infraestructura y mantenimiento durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Porque como todos sabemos el agua es un recurso indispensable para el día a día de la gente y esto no es de hoy, es de hace algunos años que ha estado fallando mucho, no solo en Saltillo sino en todo México, y esto es porque en 6 años de Andrés Manuel López Obrador se dejó de invertir en infraestructura y mantenimiento de la CFE y hoy estamos sufriendo este tipo de consecuencias”, dijo. Medrano sostuvo que deben realizarse las acciones necesarias para garantizar el suministro eléctrico de los pozos y, de esta manera, permitir que el servicio de agua llegue a las colonias afectadas.