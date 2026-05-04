Ramos Arizpe celebrará a las madres con festival y concierto de Alicia Villarreal

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    Ramos Arizpe celebrará a las madres con festival y concierto de Alicia Villarreal
    Alicia Villarreal será la figura estelar del festejo dedicado a las madres. CORTESÍA

Evento familiar reunirá música, actividades y convivencia para reconocer su papel esencial en la comunidad.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció una celebración especial dedicada a las madres, con una velada que combinará música, entretenimiento y convivencia en un ambiente pensado para toda la familia.

La cita será el sábado 9 de mayo a las 19:00 horas en la Plaza de Armas, donde se espera a cientos de asistentes. La noche tendrá como atractivo principal la presentación de la famosa cantante Alicia Villarreal, quien encabezará el programa artístico.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó el valor de generar espacios que fortalezcan los lazos familiares, especialmente en fechas significativas.

“Buscamos que se sientan queridas, valoradas y acompañadas; esta celebración está pensada para brindarles un momento especial junto a sus seres queridos”, expresó.

Antes del concierto, las familias podrán disfrutar de diversas actividades en un entorno abierto, diseñado para fomentar la convivencia y garantizar condiciones seguras y accesibles.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su intención de promover iniciativas que impulsen la integración social y reconozcan a quienes representan el corazón de los hogares.

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