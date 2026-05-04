Ramos Arizpe celebrará a las madres con festival y concierto de Alicia Villarreal

La cita será el sábado 9 de mayo a las 19:00 horas en la Plaza de Armas, donde se espera a cientos de asistentes. La noche tendrá como atractivo principal la presentación de la famosa cantante Alicia Villarreal, quien encabezará el programa artístico.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció una celebración especial dedicada a las madres, con una velada que combinará música, entretenimiento y convivencia en un ambiente pensado para toda la familia.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó el valor de generar espacios que fortalezcan los lazos familiares, especialmente en fechas significativas.

“Buscamos que se sientan queridas, valoradas y acompañadas; esta celebración está pensada para brindarles un momento especial junto a sus seres queridos”, expresó.

Antes del concierto, las familias podrán disfrutar de diversas actividades en un entorno abierto, diseñado para fomentar la convivencia y garantizar condiciones seguras y accesibles.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su intención de promover iniciativas que impulsen la integración social y reconozcan a quienes representan el corazón de los hogares.