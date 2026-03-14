‘Activa tu Parque’ fortalece la convivencia y la cultura en Saltillo

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    ‘Activa tu Parque’ fortalece la convivencia y la cultura en Saltillo
    En el ámbito deportivo y de activación física, han participado aproximadamente 500 personas en 25 actividades. CORTESÍA

Durante el primer año de la administración se invirtieron más de 35 millones de pesos en la rehabilitación de parques y plazas

A través del programa “Activa tu Parque”, el Gobierno Municipal de Saltillo ha promovido la recuperación y el aprovechamiento de parques y plazas públicas, donde habitantes de distintas edades participan en actividades deportivas, recreativas y culturales.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estos espacios rehabilitados se han convertido en puntos de encuentro para las familias y vecinos de diferentes colonias, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.

“Y lo más importante de todo es que se está fortaleciendo el tejido social; las y los vecinos de las plazas salen y se reúnen todos los días en espacios dignos y seguros”, señaló el edil.

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Indicó que, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y del Instituto Municipal de Cultura, así como con el apoyo de promotores deportivos y culturales, se desarrollan actividades permanentes dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

En materia de deporte y activación física, se ha registrado la participación de aproximadamente 500 personas en 25 actividades, entre ellas convivencias organizadas con integrantes del equipo Saltillo Soccer. Jugadores y la mascota del conjunto han visitado colonias como Saltillo 2000, Nazario Ortiz Garza, Gustavo Espinoza Mireles y El Minero.

Asimismo, se han realizado activaciones físicas como bailotones en diversos sectores de la ciudad, con el propósito de fomentar hábitos saludables entre la población.

En el ámbito cultural, promotores municipales han beneficiado a cerca de 200 personas mediante distintas ediciones de “La Ruta Más Creativa”, programa que acerca el arte urbano a las colonias, así como con la iniciativa “Cinecito en tu Colonia”.

El presidente municipal recordó que durante el primer año de su administración, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y la iniciativa privada, se destinaron más de 35 millones de pesos para la rehabilitación de espacios públicos a través del programa “Activa tu Parque”.

$!Estos espacios rehabilitados se han convertido en puntos de encuentro para familias y vecinos, destacó el Alcalde.
Estos espacios rehabilitados se han convertido en puntos de encuentro para familias y vecinos, destacó el Alcalde. CORTESÍA

Entre los sitios intervenidos se encuentran el Skate Park Saltillo 2000, Mirasierra Spurs, la cancha Benito Juárez, la plaza ubicada sobre el bulevar El Minero, el espacio Jesús Carranza, el parque Abraham Curbelo y la plaza de la colonia Espinoza Mireles, entre otros.

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Además, este año iniciaron trabajos de intervención en plazas públicas de las colonias Azteca, La Madrid, Maravillas y Virreyes, proyectos que forman parte del programa Participa Saltillo, mediante el cual la ciudadanía propone obras para mejorar sus comunidades.

Finalmente, el alcalde reiteró que el objetivo de estas acciones es rehabilitar y reactivar los espacios públicos del municipio, para que parques y plazas funcionen como lugares seguros, funcionales y accesibles para toda la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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