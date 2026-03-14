‘Activa tu Parque’ fortalece la convivencia y la cultura en Saltillo

A través del programa “Activa tu Parque”, el Gobierno Municipal de Saltillo ha promovido la recuperación y el aprovechamiento de parques y plazas públicas, donde habitantes de distintas edades participan en actividades deportivas, recreativas y culturales.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estos espacios rehabilitados se han convertido en puntos de encuentro para las familias y vecinos de diferentes colonias, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social.

“Y lo más importante de todo es que se está fortaleciendo el tejido social; las y los vecinos de las plazas salen y se reúnen todos los días en espacios dignos y seguros”, señaló el edil.

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Indicó que, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y del Instituto Municipal de Cultura, así como con el apoyo de promotores deportivos y culturales, se desarrollan actividades permanentes dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.

En materia de deporte y activación física, se ha registrado la participación de aproximadamente 500 personas en 25 actividades, entre ellas convivencias organizadas con integrantes del equipo Saltillo Soccer. Jugadores y la mascota del conjunto han visitado colonias como Saltillo 2000, Nazario Ortiz Garza, Gustavo Espinoza Mireles y El Minero.

Asimismo, se han realizado activaciones físicas como bailotones en diversos sectores de la ciudad, con el propósito de fomentar hábitos saludables entre la población.

En el ámbito cultural, promotores municipales han beneficiado a cerca de 200 personas mediante distintas ediciones de “La Ruta Más Creativa”, programa que acerca el arte urbano a las colonias, así como con la iniciativa “Cinecito en tu Colonia”.

El presidente municipal recordó que durante el primer año de su administración, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y la iniciativa privada, se destinaron más de 35 millones de pesos para la rehabilitación de espacios públicos a través del programa “Activa tu Parque”.