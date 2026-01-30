Acuden miles a la Primera Feria de Empleo en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 30 enero 2026
    Acuden miles a la Primera Feria de Empleo en Saltillo
    Más de 2 mil vacantes fueron ofertadas en el Centro de Convenciones de Canacintra Coahuila Sureste. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Algunas empresas prevén contrataciones inmediatas, mientras que otras programarán procesos de selección que podrían extenderse hasta seis semanas

La Primera Feria de Empleo realizada en Saltillo registró una demanda sin precedentes en años. El recinto de Canacintra Coahuila Sureste se llenó por completo, mientras afuera se formaban largas filas de personas que esperaban ingresar para entrevistarse con algunas de las empresas participantes.

En total, se ofrecieron más de 2 mil vacantes, en un evento organizado en apenas tres semanas, cuando normalmente la planeación de este tipo de ferias lleva entre uno y dos meses.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña

$!Asistentes forman largas filas para ingresar a la Primera Feria de Empleo en Saltillo.
Asistentes forman largas filas para ingresar a la Primera Feria de Empleo en Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, señaló que el preregistro alcanzó 840 personas. Según estadísticas, a las ferias suele acudir el doble de los registrados, por lo que se esperaba la asistencia de entre mil 600 y mil 800 personas. Para las 9:00 horas, ya habían ingresado al Centro de Convenciones mil personas.

“Esperamos que todas las personas sean atendidas. El acuerdo con las empresas es que ninguna se retire hasta que finalice la atención a quienes estén dentro de la feria”, aseguró.

$!Personal de la Secretaría del Trabajo supervisa el ingreso y atención de los participantes.
Personal de la Secretaría del Trabajo supervisa el ingreso y atención de los participantes. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Respecto al preregistro, Zogbi Castro indicó que normalmente entre el 60 y 65% de los participantes son hombres, mientras que el resto son mujeres.

La funcionaria agregó que en muchos casos se realizará contratación inmediata, lo que permitirá que los trabajadores se reincorporen al mercado laboral sin esperar los procesos de selección, que pueden durar hasta seis semanas.

$!Empresas como Carso proyectan contratar hasta 3,500 personas en los próximos meses.
Empresas como Carso proyectan contratar hasta 3,500 personas en los próximos meses. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

El promedio de los salarios ofrecidos en las vacantes es de 14 mil pesos, aunque también hay puestos en gerencias de calidad y manufactura con sueldos de hasta 50 mil pesos. Del total de vacantes, un 60% corresponde a operarios, entre 20 y 30% a técnicos y el resto a profesionistas. Además, Zogbi Castro recordó que estadísticamente las personas tardan, como máximo, tres meses en reincorporarse al empleo, por lo que recomendó administrar los recursos a quienes fueron recientemente liquidados.

Para agilizar el ingreso, quienes realizaron el preregistro pasaban inmediatamente, mientras que a los que no se registraron se les invitaba a hacerlo; en promedio, el ingreso se realiza en 20 a 30 minutos.

$!La feria permitió entrevistas y posibles contrataciones inmediatas para buscadores de empleo.
La feria permitió entrevistas y posibles contrataciones inmediatas para buscadores de empleo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Finalmente, la empresa Carso informó que contratará en bloques de 200 a 300 personas durante los primeros meses, con un pico proyectado de hasta 3 mil 500 trabajadores. El miércoles se llevará a cabo una reunión para definir la programación de contrataciones, lo que a su vez permitirá reactivar otros servicios para atender a los nuevos empleados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
feria del empleo
A20

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Afloja una tuerca Trump
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba.

¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El primer ministro Keir Starmer busca en Pekín oportunidades comerciales que ayuden a revitalizar una economía británica que ha permanecido estancada durante los últimos años.

No más ‘era de hielo’: el Reino Unido y China acuerdan fortalecer relaciones
Una activista sostiene un cartel en el vestíbulo de un hotel con el mensaje: “Hilton: dejen de alojar al ICE”, reflejando la toma de espacios privados para la protesta.

Los hoteles económicos se convierten en el nuevo frente de la oposición al ICE