Acuden miles a la Primera Feria de Empleo en Saltillo

La Primera Feria de Empleo realizada en Saltillo registró una demanda sin precedentes en años. El recinto de Canacintra Coahuila Sureste se llenó por completo, mientras afuera se formaban largas filas de personas que esperaban ingresar para entrevistarse con algunas de las empresas participantes. En total, se ofrecieron más de 2 mil vacantes, en un evento organizado en apenas tres semanas, cuando normalmente la planeación de este tipo de ferias lleva entre uno y dos meses.

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, señaló que el preregistro alcanzó 840 personas. Según estadísticas, a las ferias suele acudir el doble de los registrados, por lo que se esperaba la asistencia de entre mil 600 y mil 800 personas. Para las 9:00 horas, ya habían ingresado al Centro de Convenciones mil personas. “Esperamos que todas las personas sean atendidas. El acuerdo con las empresas es que ninguna se retire hasta que finalice la atención a quienes estén dentro de la feria”, aseguró.

Respecto al preregistro, Zogbi Castro indicó que normalmente entre el 60 y 65% de los participantes son hombres, mientras que el resto son mujeres. La funcionaria agregó que en muchos casos se realizará contratación inmediata, lo que permitirá que los trabajadores se reincorporen al mercado laboral sin esperar los procesos de selección, que pueden durar hasta seis semanas.

El promedio de los salarios ofrecidos en las vacantes es de 14 mil pesos, aunque también hay puestos en gerencias de calidad y manufactura con sueldos de hasta 50 mil pesos. Del total de vacantes, un 60% corresponde a operarios, entre 20 y 30% a técnicos y el resto a profesionistas. Además, Zogbi Castro recordó que estadísticamente las personas tardan, como máximo, tres meses en reincorporarse al empleo, por lo que recomendó administrar los recursos a quienes fueron recientemente liquidados. Para agilizar el ingreso, quienes realizaron el preregistro pasaban inmediatamente, mientras que a los que no se registraron se les invitaba a hacerlo; en promedio, el ingreso se realiza en 20 a 30 minutos.