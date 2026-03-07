Ramos Arizpe conmemora el 8M con cultura, emprendimiento y llamado a la igualdad

Coahuila
/ 7 marzo 2026
    Ramos Arizpe conmemora el 8M con cultura, emprendimiento y llamado a la igualdad
    La Presidencia Municipal de Ramos Arizpe se iluminó en color morado como símbolo de la lucha por la igualdad de género. CORTESÍA

Autoridades municipales realizaron actividades culturales, deportivas y de impulso económico para visibilizar la lucha por la equidad y reconocer el papel de las mujeres en la comunidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó una serie de actividades conmemorativas previas al 8 de marzo, con el propósito de promover el respeto a los derechos femeninos y reforzar el llamado a su protección en todos los ámbitos de la sociedad.

Las actividades fueron encabezadas por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, quienes impulsaron una jornada enfocada en la reflexión, la cultura y el reconocimiento del papel que ellas desempeñan dentro de la comunidad.

Como parte de la conmemoración, se realizó el encendido del edificio de la Presidencia Municipal en color morado, símbolo internacional de la lucha por la igualdad de género y la defensa de los derechos femeninos.

Mujeres emprendedoras aprovecharon para ofrecer sus productos. CORTESÍA

ARTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Dentro del programa también se inauguró una exposición artística colectiva organizada por la comunidad Ruma, además de un Bailatón 8M con causa y la instalación de una feria de emprendedoras.

En este espacio, productoras y comerciantes locales presentan y ofrecen diversos artículos elaborados por ellas mismas. La feria permanecerá abierta al público durante todo el fin de semana.

El bailatón activó a las mujeres de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Durante las actividades se destacó la importancia de continuar trabajando desde las instituciones y la sociedad para garantizar condiciones de igualdad, seguridad y respeto.

Autoridades municipales recordaron que el 8 de marzo representa una fecha de reflexión y compromiso para impulsar políticas públicas que contribuyan a erradicar la violencia y fortalecer una sociedad más justa e incluyente.

