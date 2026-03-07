Ramos Arizpe conmemora el 8M con cultura, emprendimiento y llamado a la igualdad

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe realizó una serie de actividades conmemorativas previas al 8 de marzo, con el propósito de promover el respeto a los derechos femeninos y reforzar el llamado a su protección en todos los ámbitos de la sociedad.

Las actividades fueron encabezadas por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, quienes impulsaron una jornada enfocada en la reflexión, la cultura y el reconocimiento del papel que ellas desempeñan dentro de la comunidad.

Como parte de la conmemoración, se realizó el encendido del edificio de la Presidencia Municipal en color morado, símbolo internacional de la lucha por la igualdad de género y la defensa de los derechos femeninos.