Ramos Arizpe convoca al concurso ‘Catrín y Catrina 2025’

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Presidencia Municipal de Ramos Arizpe, en coordinación con la Casa de Cultura, ha lanzado la convocatoria para el concurso “Catrín y Catrina 2025”, como parte de las celebraciones del Festival de Altares de Muertos.

El alcalde, Tomás Gutiérrez, aseguró: “Queremos que la gente siga participando, que esas tradiciones se mantengan entre jóvenes y niños, para poder decir que el festival de las catrinas en Ramos Arizpe sigue vivo”.

El certamen busca fomentar la tradición mexicana y está abierto a la participación de todas y todos los residentes del municipio a partir de los seis años de edad.

Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita y firmar su registro en la Casa de Cultura, ubicada en la calle De las Labores y José María Morelos.

Teresita Escalante, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, aseguró que además del concurso, la celebración contará con “muchas sorpresas, como la callejoneada y la presentación del pan”.

El periodo de registro se extiende del 14 al 31 de octubre del presente año, con horarios de atención de lunes a viernes.

Para formalizar su participación, los concursantes deberán presentar copias de su INE y/o un documento oficial que determine su edad al momento de la inscripción, además de su RFC. En el caso de los menores de edad, es indispensable que se presenten acompañados por una persona adulta, quien deberá llevar copia del acta de nacimiento del menor.

El concurso se efectuará dentro del Festival de Altares de Muertos 2025, teniendo como sede la explanada de la Plaza de Armas del municipio.

La pasarela de catrinas y catrines, así como la ceremonia de premiación, se llevará a cabo el 2 de noviembre a las 19:00 horas, en el marco del programa artístico.

Los aspectos que el jurado evaluará serán: creatividad, apego a las tradiciones mexicanas, vestuario y maquillaje, buscando la autenticidad de las representaciones.

Se han dispuesto premios en efectivo para los tres primeros lugares: $3,000 para el primer lugar, $2,000 para el segundo y $1,000 para el tercero.

Además, dentro de las festividades se tiene previsto engalanar la plaza principal con un altar dedicado a Miguel Ramos Arizpe, así como altares abiertos, la catrina monumental y una callejoneada con participación de jardines de niños.

