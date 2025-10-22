Franco Escamilla trae buen humor a Saltillo con su nuevo show ‘1995’

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Franco Escamilla trae buen humor a Saltillo con su nuevo show ‘1995’
    Franco Escamilla presentará su show “1995” en el Auditorio Parque Las Maravillas de Saltillo el próximo 7 de noviembre, ofreciendo una noche llena de humor y anécdotas. FOTO: REDES SOCIALES

El comediante mexicano Franco Escamilla presentará su espectáculo “1995” el próximo 7 de noviembre de 2025 en Saltillo, consolidando a la ciudad como un escenario importante para la comedia nacional

Saltillo se prepara para recibir uno de los eventos de comedia más esperados del año con la llegada del reconocido standupero Franco Escamilla, quien presentará su nuevo espectáculo titulado “1995” en el Auditorio Parque Las Maravillas el próximo viernes 7 de noviembre, a las 21:00 horas.

La función promete un recorrido lleno de humor y anécdotas, característico del estilo irreverente que ha llevado a Escamilla a consolidarse como uno de los comediantes más influyentes de México.

Cabe mencionar que Saltillo ha mostrado un cálido recibimiento a los comediantes; ejemplo de ello es el éxito sostenido del As Comedy Bar. Asimismo, la reciente presentación de Rogelio Ramos logró un lleno casi total en el paraninfo del Ateneo Fuente durante su función el pasado domingo en la ciudad.

Desde sus inicios en Cuautla, Morelos, Escamilla combinó su pasión por la música y la actuación con la comedia, desarrollando un estilo único que mezcla observaciones cotidianas con experiencias personales. Su popularidad se disparó gracias a presentaciones en bares y teatros, y más tarde en plataformas digitales, que le permitieron conectar con millones de seguidores en México y el extranjero. Ha realizado giras internacionales, llegando a Estados Unidos, España y otros países de Latinoamérica, y su presencia mediática incluye televisión, podcasts y series de comedia.

SALTILLO Y FRANCO

Saltillo ha tenido ya algunos guiños de reconocimiento hacia el comediante. En 2021, su imagen fue plasmada en un mural de la colonia Saltillo 2000, en la calle Mirador casi esquina con Casa de la Cultura, obra del artista Rolando Hernández, conocido como Enteck, integrante del colectivo local Grafikaizen.

Asimismo, en agosto pasado, durante su show “Los amos del universo” en Monterrey, Escamilla bromeó sobre el recién inaugurado vuelo Saltillo-Monterrey operado por Aerus, ironizando sobre su corta duración de 19 minutos y generando comentarios sarcásticos como el de La Mole: “Le voy a dar otra vuelta a la pista”.

Los boletos para la función en Saltillo están disponibles en distintas zonas dentro del auditorio y en diferentes rangos de precios, que no incluyen cargos adicionales por servicio. Las opciones incluyen VIP Plus ($2,100), VIP ($1,750), VIP Laterales ($1,450), Zona Oro Central ($1,250), Plata Laterales ($800) y Palcos ($600).

La venta se realiza tanto en línea como en puntos físicos autorizados, como la Calle Ignacio Allende 151 en la Zona Centro y varias sucursales de JR Sombreros: Allende, Padre Flores, Plaza Sendero Sur y Eulalio Gutiérrez, recomendándose verificar disponibilidad antes de acudir.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

