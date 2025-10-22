Franco Escamilla trae buen humor a Saltillo con su nuevo show ‘1995’

Saltillo se prepara para recibir uno de los eventos de comedia más esperados del año con la llegada del reconocido standupero Franco Escamilla, quien presentará su nuevo espectáculo titulado “1995” en el Auditorio Parque Las Maravillas el próximo viernes 7 de noviembre, a las 21:00 horas.

La función promete un recorrido lleno de humor y anécdotas, característico del estilo irreverente que ha llevado a Escamilla a consolidarse como uno de los comediantes más influyentes de México.

Cabe mencionar que Saltillo ha mostrado un cálido recibimiento a los comediantes; ejemplo de ello es el éxito sostenido del As Comedy Bar. Asimismo, la reciente presentación de Rogelio Ramos logró un lleno casi total en el paraninfo del Ateneo Fuente durante su función el pasado domingo en la ciudad.

