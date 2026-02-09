Municipio de Ramos Arizpe investigará clausura de fraccionamiento campestre por Profepa

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    Municipio de Ramos Arizpe investigará clausura de fraccionamiento campestre por Profepa
    El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, afirmó que el ayuntamiento no ha sido notificado formalmente sobre la suspensión del fraccionamiento clausurado por la Profepa. FOTO: REDES SOCIALES

El alcalde Tomás Gutiérrez aseguró que el ayuntamiento no ha sido notificado formalmente sobre la suspensión del proyecto de 125 mil metros cuadrados

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el ayuntamiento iniciará una investigación tras la reciente clausura de un fraccionamiento campestre por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en territorio municipal.

La dependencia federal suspendió las actividades en un predio de 125 mil metros cuadrados el pasado 22 de enero, debido a que se realizaban obras de cambio de uso de suelo en terreno forestal sin contar con las autorizaciones pertinentes.

Cuestionado sobre este hecho, el mandatario municipal señaló que, hasta el momento, la administración local no ha recibido un reporte oficial sobre la situación administrativa o legal de dicho desarrollo inmobiliario.

“No nos ha llegado todavía ese dato. Lo vamos a investigar para poder estar al pendiente y sobre todo ver el porqué lo hace. Muchas veces son ejidos, ver el porqué lo está haciendo”, declaró Gutiérrez Merino.

La intervención de la Profepa incluyó la colocación de sellos de clausura en postes de fierro, tras constatar la apertura de un camino de acceso para el complejo habitacional que ponía en riesgo la integridad del ecosistema local.

Gutiérrez Merino enfatizó que, ante la falta de permisos municipales y de una notificación por parte de las autoridades ambientales, se mantendrán vigilantes del desarrollo de este proceso administrativo para deslindar responsabilidades.

“El municipio no tiene permiso y no nos han informado todavía. Me imagino que ha sido algún tipo de ejido con parte industrial o algo”, añadió el alcalde sobre la posible ubicación y giro del terreno clausurado.

Respecto a la aprobación de nuevos desarrollos, el edil aseguró que cualquier fraccionamiento avalado por su administración debe garantizar servicios básicos, especialmente el suministro de agua potable mediante infraestructura propia.

“Todos los fraccionamientos que se están aprobando están teniendo el servicio, están garantizando el agua para todos. Tienen su pozo de agua que dan a la ciudadanía o que dan a la administración”, puntualizó el alcalde.

Finalmente, el ayuntamiento esperará los detalles de la Profepa para determinar si existen infracciones adicionales a la normativa municipal, mientras la instancia federal continúa con el procedimiento para determinar las sanciones aplicables.

