INE arranca en Coahuila visitas domiciliarias para integrar casillas electorales

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila anunció la fecha del banderazo de salida para que los supervisores y capacitadores electorales empiecen a visitar los domicilios de los coahuilenses que resultaron seleccionados para integrar las casillas de las elecciones del 7 de junio en el estado.

En una rueda de prensa realizada por la Junta, la Vocalía de Capacitación Electoral anunció que será a partir del 9 de febrero y hasta el 31 de marzo cuando el INE en Coahuila realice la primera etapa de visitas a las personas seleccionadas en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Torreón a ‘Pepe el Águila’, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón

De acuerdo con el vocal Adán Giovanni Laguna, desde meses anteriores el INE definió que las personas que se visitarán en esta contienda y que resultaron seleccionadas en el primer sorteo serán aquellas que nacieron durante el mes de junio.

Sin embargo, este próximo 6 de febrero se realizará una segunda insaculación, en la que se sorteará la letra que corresponde al primer apellido que será seleccionada para integrarse a las actividades.

En la primera etapa de visitas, que empezará el 9 de febrero, el INE detalló que la intención es tener un acercamiento y notificar al ciudadano, y posteriormente realizar un procedimiento de capacitación para aquellas personas que acepten.

Posteriormente, se realizará una segunda jornada de visitas para informar a los ciudadanos el cargo que ocuparán en las casillas, mismo que dependerá de la preparación académica y de los requisitos vigentes que deban cumplir.

En ese sentido, el vocal recordó que, para el desarrollo de esta jornada en la que Coahuila renovará 25 cargos de diputación de su Congreso local, tendrán que integrarse a la representación de las casillas al menos el 13 por ciento de la población de cada sección electoral.

Adán Laguna recalcó que, durante las visitas, cada capacitador o supervisor electoral deberá estar plenamente identificado con un gafete que llevará, además de datos de identificación, un código QR que dirigirá a las personas a las plataformas del INE, donde se detalla información más amplia, como la sección que visita cada agente.

Además, detalló que el personal deberá portar chaleco rosa con caqui, gorra y mochila, todos con emblemas del Instituto Nacional Electoral.