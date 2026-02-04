INE arranca en Coahuila visitas domiciliarias para integrar casillas electorales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 febrero 2026
    INE arranca en Coahuila visitas domiciliarias para integrar casillas electorales
    El personal del INE estará plenamente identificado con gafete, código QR y uniforme oficial durante las visitas domiciliarias en la entidad. FOTO: INE

Las visitas forman parte del proceso previo a las elecciones del 7 de junio, en las que Coahuila renovará 25 diputaciones del Congreso local

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila anunció la fecha del banderazo de salida para que los supervisores y capacitadores electorales empiecen a visitar los domicilios de los coahuilenses que resultaron seleccionados para integrar las casillas de las elecciones del 7 de junio en el estado.

En una rueda de prensa realizada por la Junta, la Vocalía de Capacitación Electoral anunció que será a partir del 9 de febrero y hasta el 31 de marzo cuando el INE en Coahuila realice la primera etapa de visitas a las personas seleccionadas en la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Torreón a ‘Pepe el Águila’, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón

De acuerdo con el vocal Adán Giovanni Laguna, desde meses anteriores el INE definió que las personas que se visitarán en esta contienda y que resultaron seleccionadas en el primer sorteo serán aquellas que nacieron durante el mes de junio.

Sin embargo, este próximo 6 de febrero se realizará una segunda insaculación, en la que se sorteará la letra que corresponde al primer apellido que será seleccionada para integrarse a las actividades.

En la primera etapa de visitas, que empezará el 9 de febrero, el INE detalló que la intención es tener un acercamiento y notificar al ciudadano, y posteriormente realizar un procedimiento de capacitación para aquellas personas que acepten.

Posteriormente, se realizará una segunda jornada de visitas para informar a los ciudadanos el cargo que ocuparán en las casillas, mismo que dependerá de la preparación académica y de los requisitos vigentes que deban cumplir.

En ese sentido, el vocal recordó que, para el desarrollo de esta jornada en la que Coahuila renovará 25 cargos de diputación de su Congreso local, tendrán que integrarse a la representación de las casillas al menos el 13 por ciento de la población de cada sección electoral.

Adán Laguna recalcó que, durante las visitas, cada capacitador o supervisor electoral deberá estar plenamente identificado con un gafete que llevará, además de datos de identificación, un código QR que dirigirá a las personas a las plataformas del INE, donde se detalla información más amplia, como la sección que visita cada agente.

Además, detalló que el personal deberá portar chaleco rosa con caqui, gorra y mochila, todos con emblemas del Instituto Nacional Electoral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


IEC

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE