Ramos Arizpe: Destacan en ejido Mesillas beneficios al campo y espacios públicos

Luego de la implementación del programa de semilla de sorgo forrajero y la inauguración del complejo recreativo, pobladores coincidieron en que estas acciones representan un beneficio directo para las familias del campo, además de una mejora significativa en su calidad de vida en Ramos Arizpe.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes del ejido Mesillas reconocieron los resultados de la coordinación entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino , tras la entrega de semilla y la construcción de una plaza pública que fortalece la vida comunitaria en la zona rural del municipio.

“Antes batallábamos más para sembrar, ahora con este apoyo ya podemos sacar adelante nuestras tierras. Sí se nota que están volteando a ver al campo”, expresó Pedro Molina González.

Asimismo, la construcción de la plaza pública fue destacada como un espacio que dignifica la convivencia social y brinda nuevas oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

“Nos hacía falta un lugar así, donde los niños puedan jugar y las familias reunirse. Es algo que se va a aprovechar mucho en la comunidad”, compartió María Carmona.

Por su parte, María Manzanales Cruz resaltó la importancia de contar con espacios accesibles e incluyentes que permitan la integración de toda la comunidad. “Ahora tenemos un lugar digno para convivir, para salir un rato, eso también es calidad de vida para nosotros”, señaló.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno del Estado y el Municipio, que contempla tanto el fortalecimiento de la producción agrícola como la recuperación de espacios públicos.

Cabe destacar que el programa de semilla cuenta con una inversión de 1.38 millones de pesos, beneficiando a 350 productores con la entrega de mil 500 bultos de semilla certificada, equivalentes a 30 toneladas, bajo un esquema de participación conjunta entre autoridades y productores.