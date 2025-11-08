Ramos Arizpe estrenará su primera Clínica de Salud Popular en la colonia Analco

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un paso decisivo hacia la ampliación del acceso a servicios médicos gratuitos, el Gobierno Municipal encabezado por Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, anunció la próxima inauguración de la primera Clínica de Salud Popular en la colonia Analco. TE PUEDE INTERESAR: Instalan en Saltillo el Consejo Consultivo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2027

El alcalde destacó que este proyecto representa uno de los compromisos más sensibles de su administración y un avance histórico para el bienestar de miles de ramosarizpenses. “Estamos cumpliendo con hechos: acercando servicios médicos gratuitos a las familias que más lo necesitan. Gracias al gobernador Manolo Jiménez, en breve se entregará este espacio a nuestra gente, porque la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho”, afirmó Gutiérrez Merino. La clínica de Analco, junto con otra en construcción en la Plaza Pistaches, forma parte de un modelo de atención integral que busca llevar la salud directamente a las colonias, fortaleciendo la red de servicios comunitarios.