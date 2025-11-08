Ramos Arizpe estrenará su primera Clínica de Salud Popular en la colonia Analco

Coahuila
/ 8 noviembre 2025
    Ramos Arizpe estrenará su primera Clínica de Salud Popular en la colonia Analco
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el proyecto se concreta gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. FOTO: CORTESÍA

La primera Clínica de Salud Popular ofrecerá atención médica gratuita, dental y de laboratorio a miles de familias como parte de un modelo integral de salud comunitaria

RAMOS ARIZPE, COAH.- En un paso decisivo hacia la ampliación del acceso a servicios médicos gratuitos, el Gobierno Municipal encabezado por Tomás Gutiérrez Merino, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, anunció la próxima inauguración de la primera Clínica de Salud Popular en la colonia Analco.

Los nuevos centros de salud ofrecerán consultas médicas, odontológicas, laboratorio y telemedicina para fortalecer la prevención en las colonias.
Los nuevos centros de salud ofrecerán consultas médicas, odontológicas, laboratorio y telemedicina para fortalecer la prevención en las colonias. FOTO: CORTESÍA

El alcalde destacó que este proyecto representa uno de los compromisos más sensibles de su administración y un avance histórico para el bienestar de miles de ramosarizpenses. “Estamos cumpliendo con hechos: acercando servicios médicos gratuitos a las familias que más lo necesitan. Gracias al gobernador Manolo Jiménez, en breve se entregará este espacio a nuestra gente, porque la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho”, afirmó Gutiérrez Merino.

La clínica de Analco, junto con otra en construcción en la Plaza Pistaches, forma parte de un modelo de atención integral que busca llevar la salud directamente a las colonias, fortaleciendo la red de servicios comunitarios.

La nueva Clínica de Salud Popular en la colonia Analco brindará atención gratuita a más de 12 mil habitantes de Ramos Arizpe.
La nueva Clínica de Salud Popular en la colonia Analco brindará atención gratuita a más de 12 mil habitantes de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Cada centro contará con capacidad para atender hasta 12 mil ciudadanos, seleccionados mediante estudios socioeconómicos, con el fin de garantizar una atención justa y dirigida a quienes realmente lo requieren.

Entre los servicios que se ofrecerán destacan consultas médicas generales, atención dental, entrega de medicamentos, estudios de laboratorio, pruebas de VIH, distribución de lentes y atención por telemedicina. De esta forma, el municipio busca consolidar una política de salud preventiva y de proximidad, al alcance de todas las familias.

