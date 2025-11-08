Instalan en Saltillo el Consejo Consultivo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2027

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Instalan en Saltillo el Consejo Consultivo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2027
    El alcalde Javier Díaz González tomó protesta a las integrantes del Consejo Consultivo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2027. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y programas municipales enfocados en la atención, seguridad y empoderamiento de las mujeres

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo por fortalecer las políticas públicas que promuevan el desarrollo, la seguridad y el bienestar de las mujeres, el alcalde Javier Díaz González tomó protesta a las integrantes del Consejo Consultivo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2027.

$!El nuevo consejo busca impulsar políticas públicas con enfoque de género y fortalecer la participación ciudadana.
El nuevo consejo busca impulsar políticas públicas con enfoque de género y fortalecer la participación ciudadana. FOTO: CORTESÍA

Durante la ceremonia, el alcalde subrayó que la creación de este órgano ciudadano representa un paso decisivo hacia la construcción de una política municipal más incluyente, justa y sensible ante las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres.

En Saltillo reconocemos que las mujeres son líderes en todos los ámbitos de la sociedad. La instalación de este Consejo Consultivo es un paso firme en esa dirección, que permitirá construir y fortalecer políticas públicas con visión de género y perspectiva social”, expresó Díaz González, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

El edil reiteró su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el DIF Coahuila e Inspira Coahuila para garantizar espacios seguros, atención integral y acompañamiento a las mujeres saltillenses.

Entre las acciones que el municipio impulsa, el alcalde destacó la línea 800 Violeta, los Sitios Seguros, la atención psicológica y jurídica gratuita a través del Instituto Municipal de las Mujeres, el programa “Mujeres Echadas Pa’Delante” para apoyar la conclusión de estudios, el transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” —operado también por mujeres— y el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Linda Vanessa Fernández Tonone, explicó que el Consejo Consultivo es un órgano colegiado de participación ciudadana, interinstitucional y multidisciplinario, que tendrá la responsabilidad de proponer, analizar y dar seguimiento a políticas públicas con enfoque de género.

$!Con este consejo, Saltillo reafirma su compromiso con la igualdad, la seguridad y el desarrollo integral de las mujeres.
Con este consejo, Saltillo reafirma su compromiso con la igualdad, la seguridad y el desarrollo integral de las mujeres. FOTO: CORTESÍA

“Este Consejo surge de la necesidad de contar con un espacio plural que fomente el diálogo, la evaluación y la mejora continua de las acciones gubernamentales dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades, trato y resultados para mujeres y hombres en el municipio”, señaló Fernández Tonone.

El Consejo Consultivo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2027 está integrado por representantes del Gobierno Municipal, del Cabildo de Saltillo, asociaciones civiles, activistas, del sector empresarial y del ámbito educativo.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

