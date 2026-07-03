Ramos Arizpe fortalece el deporte como motor de desarrollo y cohesión social

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con nuevas obras de infraestructura, apoyos directos a deportistas, el fortalecimiento de ligas locales y la creación de espacios para la recreación, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe impulsa durante 2026 una estrategia integral orientada a fomentar la activación física, fortalecer el tejido social y ampliar las oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el deporte se ha convertido en una de las principales herramientas para promover estilos de vida saludables, incentivar la convivencia familiar y generar alternativas positivas para las nuevas generaciones.

“Queremos que Ramos Arizpe siga siendo una ciudad donde el deporte genere oportunidades. Estamos construyendo espacios dignos, respaldando a nuestros atletas y acercando más actividades para que nuestras familias convivan y nuestros jóvenes encuentren en el deporte un camino de crecimiento y superación”, expresó.

Como parte de esta política pública, en coordinación con el Gobierno del Estado, la administración municipal entregó este año el nuevo Complejo Recreativo y Deportivo del ejido Estación Higo, obra en la que se invirtieron 2.62 millones de pesos y que incorpora cancha deportiva, juegos infantiles, áreas verdes, alumbrado, mobiliario urbano y espacios destinados a la convivencia de las familias. La estrategia también alcanzó a la comunidad rural de San Gregorio, donde fueron inauguradas nuevas instalaciones recreativas con cancha de pasto sintético, estación de ejercicio, banquetas, luminarias, bancas, áreas arboladas y una palapa, acercando infraestructura de calidad a los habitantes de la zona. INVERSIÓN, TALENTO Y ESPACIOS PARA TRANSFORMAR COMUNIDADES En respaldo al talento deportivo local, el Gobierno Municipal otorgó apoyos económicos a 11 equipos representativos de disciplinas como futbol, tochito, porristas y pentatlón, con el propósito de facilitar su participación en competencias regionales, estatales y nacionales.

Asimismo, reactivó el programa Primer Tiempo, mediante el cual se proporciona hidratación gratuita a deportistas durante la temporada de altas temperaturas, contribuyendo a la práctica segura de la actividad física. Otra de las acciones relevantes fue la presentación de la franquicia Bravos de San Dieguito Ramos Arizpe, equipo que competirá en la Liga del Norte de Coahuila y que amplía la oferta de beisbol semiprofesional para la afición del municipio. El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, afirmó que estas acciones consolidan al deporte como una herramienta de transformación social, al promover hábitos saludables, fortalecer la integración comunitaria y abrir nuevas oportunidades para la niñez y la juventud ramosarizpense. En este mismo marco, el Gobierno Municipal participó en la ceremonia de premiación del Torneo “Martha Rocamontes Jiménez 2025” y en la inauguración oficial de la temporada 2026 “Lucy Herrera” de la Liga Municipal de Softbol Femenil Sabatina. Durante el evento fueron reconocidos los equipos y jugadoras más destacados del torneo anterior, en una liga que se ha consolidado como uno de los principales semilleros deportivos del municipio al reunir a 40 equipos distribuidos en 6 categorías y cerca de 880 jugadoras registradas. Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura, programas y proyectos que fortalezcan la práctica deportiva, impulsen el talento local y contribuyan al desarrollo integral de las familias de Ramos Arizpe.

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