Ramos Fest 2026 apuesta por romper récord de visitantes con 3 días de celebración

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    Ramos Fest 2026 apuesta por romper récord de visitantes con 3 días de celebración
    El Gobierno Municipal presentó la edición 2026 del Ramos Fest, que espera recibir a 150 mil visitantes durante tres días de actividades. CORTESÍA

Festival reunirá gastronomía, espectáculos, tradiciones y actividades familiares para fortalecer el turismo y la economía local

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una proyección de 150 mil asistentes y una expectativa de crecimiento del 40 por ciento en comparación con la edición anterior, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe presentó oficialmente el programa del Ramos Fest 2026, que se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto con una oferta de actividades culturales, gastronómicas, turísticas y recreativas para toda la familia.

Durante la presentación, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Elena Moncada Zertuche; el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche; funcionarios municipales, cocineras tradicionales e invitados especiales, destacó que el festival se ha consolidado como uno de los principales escaparates turísticos del Estado.

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El Edil afirmó que el crecimiento del evento refleja el interés que ha despertado entre visitantes de distintas regiones de Coahuila y de otras entidades del País, lo que representa una importante derrama económica para comerciantes, emprendedores, artesanos, productores y prestadores de servicios.

“El Ramos Fest ya trascendió las fronteras de nuestro municipio. Recibiremos visitantes de diferentes regiones y estados del país, lo que se traduce en una mayor derrama económica para nuestros comerciantes, emprendedores y productores. Queremos que esta gran fiesta siga creciendo y que Ramos Arizpe continúe consolidándose como un referente turístico, gastronómico y cultural de Coahuila”, expresó.

$!Gastronomía, música, cabalgata y tradiciones integrarán la programación con la que Ramos Arizpe busca fortalecer su atractivo turístico.
Gastronomía, música, cabalgata y tradiciones integrarán la programación con la que Ramos Arizpe busca fortalecer su atractivo turístico. CORTESÍA

La cartelera artística contempla presentaciones gratuitas de Tropicalísimo Apache el viernes, El Norteñazo el sábado y Salomón Robles y Los Legendarios el domingo, quienes encabezarán las actividades musicales de cada jornada.

El programa iniciará el viernes 28 de agosto con la tradicional Feria del Tamal y Pan de Pulque, la Exposición de Mujeres Emprendedoras, la Callejoneada por las calles Morelos, Acuña y Allende, además de la coronación de la Reina del Ramos Fest, cuya convocatoria será emitida próximamente.

El sábado 29 se realizará la segunda edición del Lechón Fest, certamen gastronómico que espera reunir alrededor de 100 equipos, casi el doble que en 2025. Los participantes competirán por premios en las categorías de mejor lechón, mejor salsa y mejor stand, bajo la evaluación de jueces nacionales e internacionales.

El cierre del festival, el domingo 30 de agosto, estará marcado por la quinta Cabalgata Ramos Fest, considerada una de las más importantes de Coahuila. Se prevé la participación de más de mil 500 jinetes en un recorrido de 32 kilómetros que partirá de la Congregación San Miguel y concluirá en Dinolandia.

Las autoridades municipales informaron que el calendario detallado de actividades será difundido en los próximos días a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y diversos medios de comunicación.

$!Autoridades estatales y municipales destacaron el impacto económico y turístico que el Ramos Fest genera para productores, comerciantes y emprendedores locales.
Autoridades estatales y municipales destacaron el impacto económico y turístico que el Ramos Fest genera para productores, comerciantes y emprendedores locales. CORTESÍA

RECONOCERÁN A PROMOTORES DE LA IDENTIDAD LOCAL

El alcalde subrayó que el crecimiento sostenido del Ramos Fest representa un impulso para la economía del municipio, al fortalecer sectores como el comercio, la gastronomía, el turismo y la producción artesanal, además de contribuir a preservar las tradiciones que distinguen a Ramos Arizpe.

Durante el evento, la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Elena Moncada Zertuche, reconoció el trabajo realizado por la administración municipal para diversificar la vocación económica de Ramos Arizpe, complementando su fortaleza industrial con una oferta basada en la gastronomía, el patrimonio paleontológico, la historia y la cultura.

$!Del 28 al 30 de agosto se llevará a cabo el Ramos Fest.
Del 28 al 30 de agosto se llevará a cabo el Ramos Fest. CORTESÍA

Como parte de la edición 2026 también serán homenajeados Marco Antonio Flores Jiménez, “Mike”, por más de cuatro décadas dedicadas a la promoción de la gastronomía tradicional del norte del País, así como José Santiago Flores Romo, en reconocimiento a su legado como impulsor de las tradiciones ecuestres y de la cabalgata que lleva su nombre.

Bajo el lema “Más cultura, más música, más sabor”, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de impulsar eventos que fomenten la convivencia familiar, preserven las expresiones culturales y consoliden a Ramos Arizpe como uno de los principales destinos turísticos y gastronómicos de Coahuila.

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