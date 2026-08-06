Ramos Arizpe fortalece la proximidad social con exhibición del Agrupamiento K9 en campamento de verano

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las estrategias para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Seguridad Pública y su área de Proximidad Social, participó en el Campamento de Verano 2026 organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana.

En atención a la invitación de la organización sindical, el Agrupamiento K9 realizó tres presentaciones en la Unidad Deportiva Hugo Díaz Velázquez, donde niñas, niños, jóvenes y adultos conocieron de cerca el trabajo que desempeñan los binomios caninos en labores de apoyo a la seguridad y prevención.