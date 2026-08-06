Ramos Arizpe fortalece la proximidad social con exhibición del Agrupamiento K9 en campamento de verano
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La Dirección de Seguridad Pública y el área de Proximidad Social organizaron exhibiciones
RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las estrategias para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de la Dirección de Seguridad Pública y su área de Proximidad Social, participó en el Campamento de Verano 2026 organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana.
En atención a la invitación de la organización sindical, el Agrupamiento K9 realizó tres presentaciones en la Unidad Deportiva Hugo Díaz Velázquez, donde niñas, niños, jóvenes y adultos conocieron de cerca el trabajo que desempeñan los binomios caninos en labores de apoyo a la seguridad y prevención.
Durante la jornada asistieron aproximadamente 670 personas, quienes presenciaron demostraciones de obediencia, disciplina y capacidades operativas de los ejemplares caninos, además de convivir con los elementos de la Policía Municipal en un ambiente de confianza, aprendizaje e interacción.
Las actividades de proximidad social permitieron acercar a las familias al trabajo que realiza la corporación, al tiempo que promovieron valores como el respeto, la prevención y la colaboración entre la sociedad y las autoridades.
Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de impulsar espacios de convivencia que fortalezcan la confianza ciudadana y consoliden una relación más cercana entre las instituciones de seguridad y las familias.