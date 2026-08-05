Atiende Ramos Arizpe más de 70 reportes tras intensas lluvias

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    Atiende Ramos Arizpe más de 70 reportes tras intensas lluvias
    Durante la contingencia fueron atendidos alrededor de 70 reportes ciudadanos. CORTESÍA

Personal de Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Protección Civil y Bomberos realiza labores de limpieza en vialidades, rejillas pluviales y cauces

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tras las lluvias registradas en el municipio, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene desplegadas cuadrillas de distintas dependencias para atender las afectaciones, retirar material arrastrado por la corriente y reducir riesgos ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, desde las primeras horas de este miércoles personal de Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Protección Civil y Bomberos, así como otras áreas operativas, continuó con labores de limpieza en vialidades, rejillas pluviales, cauces y puntos donde la fuerza del agua dejó acumulación de lodo, basura y escombro.

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El edil informó que durante la contingencia fueron atendidos alrededor de 70 reportes ciudadanos y que se estima que más de 100 familias registraron algún tipo de afectación en sus viviendas, principalmente por el ingreso de agua. Precisó que únicamente se reportaron daños materiales y que no fue necesario habilitar albergues.

“Desde el primer momento instruimos a todas las dependencias a atender cada reporte de la ciudadanía. Lo más importante es que no tuvimos personas lesionadas y seguimos trabajando para que las familias recuperen cuanto antes la normalidad”, expresó Tomás Gutiérrez.

El alcalde explicó que la lluvia, concentrada en un periodo aproximado de una hora y media, provocó escurrimientos extraordinarios que ocasionaron afectaciones en diversos sectores del municipio. Añadió que, en algunos puntos, la presencia de escombro depositado de manera irregular en cauces y bajadas naturales de agua generó obstrucciones que desviaron la corriente hacia vialidades y zonas habitacionales.

“Encontramos lugares donde había escombro tirado de forma irresponsable en las bajadas de agua. Eso cambió el curso natural de la corriente y generó afectaciones importantes. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar estas prácticas que ponen en riesgo a otras familias”, señaló.

Como parte de la respuesta a la contingencia, el Municipio empleó maquinaria pesada y camiones para retirar el material acumulado, además de instalar barreras provisionales con el fin de redirigir los escurrimientos y disminuir riesgos mientras concluyen las labores de limpieza.

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Asimismo, el alcalde recordó que permanece disponible el servicio de recolección de arena, grava y escombro retirado de los domicilios afectados, el cual puede solicitarse a través de Servicios Primarios, Atención Ciudadana, el chatbot municipal o la Presidencia Municipal. Añadió que también se entrega un vale para facilitar la reposición posterior de estos materiales.

El Gobierno Municipal informó que las cuadrillas continuarán trabajando en distintos sectores de Ramos Arizpe mientras persista el pronóstico de lluvias, con el objetivo de brindar atención oportuna a la población y fortalecer las acciones preventivas para proteger a las familias.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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