Atiende Ramos Arizpe más de 70 reportes tras intensas lluvias

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, desde las primeras horas de este miércoles personal de Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Protección Civil y Bomberos, así como otras áreas operativas, continuó con labores de limpieza en vialidades, rejillas pluviales, cauces y puntos donde la fuerza del agua dejó acumulación de lodo, basura y escombro.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tras las lluvias registradas en el municipio, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene desplegadas cuadrillas de distintas dependencias para atender las afectaciones, retirar material arrastrado por la corriente y reducir riesgos ante el pronóstico de nuevas precipitaciones.

El edil informó que durante la contingencia fueron atendidos alrededor de 70 reportes ciudadanos y que se estima que más de 100 familias registraron algún tipo de afectación en sus viviendas, principalmente por el ingreso de agua. Precisó que únicamente se reportaron daños materiales y que no fue necesario habilitar albergues.

“Desde el primer momento instruimos a todas las dependencias a atender cada reporte de la ciudadanía. Lo más importante es que no tuvimos personas lesionadas y seguimos trabajando para que las familias recuperen cuanto antes la normalidad”, expresó Tomás Gutiérrez.

El alcalde explicó que la lluvia, concentrada en un periodo aproximado de una hora y media, provocó escurrimientos extraordinarios que ocasionaron afectaciones en diversos sectores del municipio. Añadió que, en algunos puntos, la presencia de escombro depositado de manera irregular en cauces y bajadas naturales de agua generó obstrucciones que desviaron la corriente hacia vialidades y zonas habitacionales.

“Encontramos lugares donde había escombro tirado de forma irresponsable en las bajadas de agua. Eso cambió el curso natural de la corriente y generó afectaciones importantes. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para evitar estas prácticas que ponen en riesgo a otras familias”, señaló.

Como parte de la respuesta a la contingencia, el Municipio empleó maquinaria pesada y camiones para retirar el material acumulado, además de instalar barreras provisionales con el fin de redirigir los escurrimientos y disminuir riesgos mientras concluyen las labores de limpieza.