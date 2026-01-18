Ramos Arizpe fortalece su movilidad con obras estructurales y ordenamiento vial

RAMOS ARIZPE, COAH.- La movilidad en Ramos Arizpe registra avances sustantivos a partir de una serie de acciones y obras de infraestructura orientadas a resolver problemas estructurales de larga data y a mejorar la calidad de vida de la población. La conclusión de un canal pluvial, la rehabilitación de vialidades clave y la incorporación de nuevos dispositivos de control vial forman parte de una estrategia integral para ordenar el tránsito y fortalecer la seguridad urbana.

CANAL PLUVIAL ELIMINA RIESGOS HISTÓRICOS

Uno de los proyectos más relevantes es la conclusión del canal pluvial en la colonia Cañadas del Mirador, una obra que atiende de manera definitiva los escurrimientos y hundimientos que por años generaron afectaciones recurrentes en viviendas del sector.

La nueva infraestructura permite la captación y conducción segura de las corrientes de agua, reduciendo riesgos durante la temporada de lluvias y brindando certeza a las familias. Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el impacto de estas acciones trasciende los episodios climáticos.