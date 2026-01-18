Ramos Arizpe fortalece su movilidad con obras estructurales y ordenamiento vial
La conclusión de un canal pluvial, la modernización de vialidades estratégicas y la instalación de nuevos semáforos consolidan una agenda de infraestructura que mejora la seguridad, reduce riesgos y optimiza los traslados diarios en el municipio
RAMOS ARIZPE, COAH.- La movilidad en Ramos Arizpe registra avances sustantivos a partir de una serie de acciones y obras de infraestructura orientadas a resolver problemas estructurales de larga data y a mejorar la calidad de vida de la población. La conclusión de un canal pluvial, la rehabilitación de vialidades clave y la incorporación de nuevos dispositivos de control vial forman parte de una estrategia integral para ordenar el tránsito y fortalecer la seguridad urbana.
CANAL PLUVIAL ELIMINA RIESGOS HISTÓRICOS
Uno de los proyectos más relevantes es la conclusión del canal pluvial en la colonia Cañadas del Mirador, una obra que atiende de manera definitiva los escurrimientos y hundimientos que por años generaron afectaciones recurrentes en viviendas del sector.
La nueva infraestructura permite la captación y conducción segura de las corrientes de agua, reduciendo riesgos durante la temporada de lluvias y brindando certeza a las familias. Al respecto, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el impacto de estas acciones trasciende los episodios climáticos.
“Estas obras no se ven solo cuando llueve; se sienten todos los días en la tranquilidad de las familias. Gobernar también es anticiparse y resolver lo que durante años fue un problema”, afirmó.
VIALIDADES MODERNAS Y TRÁNSITO ORDENADO
En paralelo, avanza la modernización del Camino Real del Valle, una intervención estratégica que conecta zonas habitacionales con corredores de alta circulación. La obra contempla la ampliación de carriles, la construcción de un nuevo camellón, áreas peatonales con iluminación y la instalación de un semáforo, lo que redefine la seguridad vial y mejora la fluidez del tránsito.
“Queremos trayectos más ágiles, más seguros y una ciudad que funcione mejor para todos. Cada minuto que se ahorra en el tráfico es tiempo que regresa a casa”, destacó el Edil.
A estas acciones se suma el programa permanente de recarpeteo y bacheo en bulevares y calles estratégicas, fortaleciendo la conectividad entre colonias, parques industriales y zonas de servicios, con beneficios directos para trabajadores, estudiantes y transportistas.
Como parte de la atención a solicitudes ciudadanas, el Gobierno Municipal instaló semáforos en el cruce de Gustavo Díaz Ordaz y Federalismo, un punto de alto flujo vehicular donde se busca reducir riesgos y ordenar la circulación tanto para automovilistas como para peatones.
“Cuando la gente cumple, el gobierno responde con obras que sí se notan. Así se construye una ciudad más funcional, más segura y con rumbo claro”, concluyó Gutiérrez Merino.